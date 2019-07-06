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Как тулякам сменить пенсионный фонд

Как тулякам сменить пенсионный фонд

Алгоритм действий разъясняют специалисты Банка России.

Многие граждане активно формируют будущую пенсию. Чтобы получить максимальную выгоду от своих накоплений, можно сменить организацию, управляющую пенсионными взносами. О чем следует помнить, переходя в другой фонд, рассказывают специалисты тульского отделения Центробанка.

Для начала нужно узнать, где лежат ваши пенсионные накопления – в Пенсионном фонде России (ПФР) или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Это можно выяснить в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Перед тем, как переводить накопления, следует сравнить доходность инвестиций вашего фонда и других. Эта информация есть на сайте Банка России. Менять пенсионный фонд можно один раз в год, однако делать это слишком часто невыгодно.

Дело в том, что фонды каждые пять лет обязаны фиксировать инвестиционный доход на счете гражданина. Если заявление о досрочном переходе в другую организацию подано не в год такой фиксации, гражданин потеряет доход, который принес ему прежний страховщик. Кстати, закон обязует НПФ предупреждать клиентов о том, какую часть дохода они потеряют при переходе в другой фонд.

В этом году правила перехода между пенсионными фондами изменились. После заключения договора об обязательном пенсионном страховании с новым фондом до 1 декабря текущего года необходимо подать в ПФР заявление в бумажном виде или через портал госуслуг. В заявлении нужно указать реквизиты нового договора и свои контакты для связи. Это поможет избежать перевода сбережений в другой фонд по подложным документам.

Если вы передумали переводить накопления в другой фонд, до 31 декабря текущего года необходимо подать уведомление об отказе от смены страховщика. Рассмотреть заявление на переход ПФР должен до 1 марта года, следующего за годом его подачи. Уведомление о принятом решении гражданин должен получить не позднее 31 марта.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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