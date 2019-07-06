Как тулякам сменить пенсионный фонд

Многие граждане активно формируют будущую пенсию. Чтобы получить максимальную выгоду от своих накоплений, можно сменить организацию, управляющую пенсионными взносами. О чем следует помнить, переходя в другой фонд, рассказывают специалисты тульского отделения Центробанка.

Для начала нужно узнать, где лежат ваши пенсионные накопления – в Пенсионном фонде России (ПФР) или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Это можно выяснить в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Перед тем, как переводить накопления, следует сравнить доходность инвестиций вашего фонда и других. Эта информация есть на сайте Банка России. Менять пенсионный фонд можно один раз в год, однако делать это слишком часто невыгодно.

Дело в том, что фонды каждые пять лет обязаны фиксировать инвестиционный доход на счете гражданина. Если заявление о досрочном переходе в другую организацию подано не в год такой фиксации, гражданин потеряет доход, который принес ему прежний страховщик. Кстати, закон обязует НПФ предупреждать клиентов о том, какую часть дохода они потеряют при переходе в другой фонд.

В этом году правила перехода между пенсионными фондами изменились. После заключения договора об обязательном пенсионном страховании с новым фондом до 1 декабря текущего года необходимо подать в ПФР заявление в бумажном виде или через портал госуслуг. В заявлении нужно указать реквизиты нового договора и свои контакты для связи. Это поможет избежать перевода сбережений в другой фонд по подложным документам.

Если вы передумали переводить накопления в другой фонд, до 31 декабря текущего года необходимо подать уведомление об отказе от смены страховщика. Рассмотреть заявление на переход ПФР должен до 1 марта года, следующего за годом его подачи. Уведомление о принятом решении гражданин должен получить не позднее 31 марта.