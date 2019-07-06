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Ремонт улицы Оборонной в Туле: что уже сделано
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Ремонт улицы Оборонной в Туле: что уже сделано

О ходе работ сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

За минувшие сутки на улице Оборонной (участок от ул. Советской до ул. Колетвинова) выполнены следующие виды работ:

  • разборка 880 м бортовых камней, и разборка вручную 1032 кв. м асфальтобетона (80% от объёма работ на ремонтируемом участке),
  • разборка 160 м плитки на межрельсовом пространстве (72% от объёма работ на ремонтируемом участке),
  • разборка 60 м щебеночного основания на межрельсовом пространстве (12% от объёма работ на ремонтируемом участке).

В субботу ремонтные работы будут продолжены.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:19 +3
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