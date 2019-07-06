Ремонт улицы Оборонной в Туле: что уже сделано

Фото: пресс-служба администрации Тулы

О ходе работ сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

За минувшие сутки на улице Оборонной (участок от ул. Советской до ул. Колетвинова) выполнены следующие виды работ:

разборка 880 м бортовых камней, и разборка вручную 1032 кв. м асфальтобетона (80% от объёма работ на ремонтируемом участке),

разборка 160 м плитки на межрельсовом пространстве (72% от объёма работ на ремонтируемом участке),

разборка 60 м щебеночного основания на межрельсовом пространстве (12% от объёма работ на ремонтируемом участке).

В субботу ремонтные работы будут продолжены.