Тульские спасатели ликвидируют последствия наводнения в Иркутской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Аэромобильная группировка тульского спасательного центра в составе 100 человек прибыла в Иркутскую область и находится в городе Тулун, пострадавшем от наводнения.

Спасатели под руководством начальника центра Евгения Орлова приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия.

На месте созданы шесть рабочих групп, которые распиливают деревья и обрушившиеся конструкции, а также расчищают территорию.

Помимо этого спасателями организовано оказание адресной помощи пострадавшему населению.