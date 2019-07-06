Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
Тульские спасатели ликвидируют последствия наводнения в Иркутской области
В городе Тулун работают 100 специалистов тульского спасательного гарнизона.
Аэромобильная группировка тульского спасательного центра в составе 100 человек прибыла в Иркутскую область и находится в городе Тулун, пострадавшем от наводнения.
Спасатели под руководством начальника центра Евгения Орлова приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия.
На месте созданы шесть рабочих групп, которые распиливают деревья и обрушившиеся конструкции, а также расчищают территорию.
Помимо этого спасателями организовано оказание адресной помощи пострадавшему населению.
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