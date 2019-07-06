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Тульские спасатели ликвидируют последствия наводнения в Иркутской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели ликвидируют последствия наводнения в Иркутской области

В городе Тулун работают 100 специалистов тульского спасательного гарнизона.

Аэромобильная группировка тульского спасательного центра в составе 100 человек прибыла в Иркутскую область и находится в городе Тулун, пострадавшем от наводнения.

Спасатели под руководством начальника центра Евгения Орлова приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия.

На месте созданы шесть рабочих групп, которые распиливают деревья и обрушившиеся конструкции, а также расчищают территорию.

Помимо этого спасателями организовано оказание адресной помощи пострадавшему населению.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:16 +4
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