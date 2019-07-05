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На автозаводе в Узловой собрали первые 800 автомобилей HAVAL F7

На автозаводе в Узловой собрали первые 800 автомобилей HAVAL F7

Корреспонденты Myslo проследили весь процесс сборки автомобиля и сделали тест-драйв новенькому F7.

5 июля - ровно месяц - официально запустили автомобильный завод «Haval», крупнейший инвестипроект в Тульской области.

Официальное открытие завода совпало с началом Петербургского международного инвестиционного форума и официальным визитом в Россию главы Китая. Реализованный инвестпроект главам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину представил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.  

Это, можно сказать, один из крупнейших и сложнейших инвестпроектов в Тульской области.  Общий объем инвестиций в проект составил более 500 млн. долларов США. За месяц на автозаводе выпущено уже более 800 автомобилей.

Григорий Лаврухин

- Компания Great Wall Motor стала первым резидентом индустриального парка, разместившим своё производство на новой площадке. Реализована первая стадия инвестпроекта. На этом этапе завод может производить до 70 тысяч автомобилей в год, - пояснил Григорий Лаврухин, зам. председателя правительства – министр экономического развития Тульской области.

Министр напомнил, что инвестсоглашение о строительстве автозавода было подписано в 2014 году. В 2015 году компания Great Wall Motor приступила к проектированию и строительству завода. С 2016 года проект курировал лично губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам Григория Лаврухина, завод HAVAL – предприятие полного цикла, включающее в себя цеха штамповки, сварки, окраски, сборки и производство деталей интерьера.

Из центра Тулы до проходных автозавода 45 минут на машине.

Предприятие занимает 216 га.

Цех штамповки занимает почти 7,5 тысяч кв. м. Здесь стоят четыре итальянских пресса-автомата Fagor, 15 пресс-форм позволяют создавать 20 видов деталей.

Здесь штампуют двери, передние и задние, два типа крыши, детали багажника и капота. Металл на штамповку пока поступает из Китая, уже оцинкованный. В скором времени, предприятие перейдет на российский металл.

После штамповки все детали проверяют сотрудники отдела качества. Причем проверка идет и в визуально-ручном режиме, и с помощью 3D-руки и специального программного продукта – проверка геометрии детали заданным параметрам.

Цех сварки занимает 27 тысяч кв м., оснащен 75 немецкими сварочными роботами АВВ, минимизирующими участие человека в производственном процессе. Но все-таки 30% всех сварочных работы достаются людям.

На участке навески на корпус устанавливаются пять дверей, два крыла и капот. Здесь часть работ выполняются вручную. Показалось забавным, но правые двери пока поставляет Китай, а вот левые делают уже тут, в Узловой. Впрочем, скоро и правы двери будут штамповать здесь же.

Детали пола будущей машины собирают роботы, а вот панорамную крышу – люди, так как это деталь, оказывается, требует осторожности и аккуратности.

С другой стороны главной линии конвейера готовят к навесу боковины машины.

На главной линии все детали стыкуются, свариваются роботами и получается каркас будущего автомобиля.

Финальные аккорды сварки все-таки делают люди!

С каждой стороны автомобиля сварщик виртуозно выполняет 46 сварочных прихватов в среде инертных газов. На все про всё у него 9 минут!

Перед тем, как отправить кузов машины в цех окраски, весь корпус опять проверяют.

Цех окраски занимает почти 20 тыс кв м и оснащен 19 спрей-роботами и 8 клеевыми роботами японского производителя Yaskawa. Краска, используемая в техпроцессе, имеет водную основу, поэтому считается экологически чистым материалом.

Цех сборки занимает 45 тысяч кв м и оснащен 6 линиями.

Будущие машины медленно движутся на ленте конвейера, и на каждом участке постепенно обрастают деталями интерьера и экстерьера. Кстати, здесь снимают уже навешенные двери, чтобы начинить их всякими прибамбасами, например, стеклоподъемниками.

После сборки интерьера машину ставят на колеса – собирают шасси, колеса, навешивают двигатель в сборе, устанавливают все фары, патрубки и проч.

Сергей Панюков

- Я закончил строительный техникум, специальность связана с машинами. Когда открылся автозавод, устроился сюда на линию сборки. Работаю четыре месяца. Работа очень нравится, отличные условия, служебный транспорт возит из Новомосковска, да и зарплата хорошая, - рассказал Сергей Панюков. На вопрос, купил бы он себе машину, которую собирает на конвейере, засмеялся, - нет, она маловата для моей семьи. У нас четверо детей, так что подожду модель побольше!

Затем автомобиль переходит на стенд финальной сборки, где его заправляют всеми технологическими жидкостями, устанавливают сидения, программируют все модули, ключи.

Каждые 9 минут отсюда выезжает автомобиль

На каждой линии сборки присутствуют операторы качества.

Окончательный контроль автомобиля происходит в световом туннеле. Визуально и тактильно операторы проверяют автомобиль на качество покрытия, толщины зазоров – с эстетической точки зрения, как мы, выбирая автомобиль в автосалоне.

- Я работаю четыре месяца, до этого работал на автопогрузчике, механиком в автосервисе в Новомосковске. А теперь вот проверяю экстерьер и интерьер наших узловских автомобилей, -  рассказал Александр Галищев, оператор контроля качества. – Вот у меня перчатки специальные белые. Если где какой-то заусенец или скол, сразу почувствую. Просматриваем все - и под капотом, и под багажником. Проверяем уровни жидкостей, как закрываются двери. И обязательно проверяем комплектацию и вин-номера.

Иван Мартыненко, зам руководителя цеха сборки:

Сейчас на предприятии трудоустроено более 900 человек, 90% из них - жители Тульской области.

В настоящее время завод выпускает Haval F7. Именно его мы и тестировали после экскурсии по заводу.

Нам достался черный Haval F7 с передним приводом, объемом движка 1,5 л и мощностью 149,5 л. с. Коробка передач – «робот» DCT-7 собственного производства. Такая модель стоит 1,449 млн. руб.

Сидения в машине удобные, можно сказать, эргономичные, правда, для невысоких девушек низковаты даже при максимальном положении. Руль удобный и регулируется по высоте, кнопочек много, с первого раза и не разобрать, какая для чего.

Машина хорошо слушается руля, но туповато набирает скорость. И, на наш взгляд, маловаты наружные зеркала, не хватает обзора.

В ближайшее время на конвейер встанут F7x и H9.

На данный момент локализация производства составляет 30%. В планах у компании в ближайшее время довести процент локализации до 70.

Great Wall Motor приступает к реализации второй очереди инвестпроекта по строительству автозавода, в частности, второй линии штамповки и завода по производству автомобильных двигателей в индустриальном парке «Узловая». Предполагается вложение средств инвестора в размере 20 млрд рублей. После выхода предприятия на полную мощность будет создано 2500 рабочих мест и 150 000 автомобилей в год.

- Открытие завода «Haval» крайне важно для Тульской области. Это один из крупнейших инвестиционных проектов. Высокотехнологичное производство отвечает задачам, обозначенным в нацпроекте «Развитие международной кооперации и экспорта». Мы приложим все усилия для реализации договоренностей с нашими китайскими партнерами. Правительство Тульской области продолжит оказывать всестороннюю помощь и поддержку компании, - сказал Григорий Лаврухин.
 

 

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 00:05 +3
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