Туляк с другом оставлял «закладки» в Калуге

Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области.

Калужские полицейские завершили расследование уголовного дела, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Фигурантами являются 19-летний житель Тульской области и его 20-летний знакомый из Калуги.

По версии следствия, для улучшения своего материального положения молодые люди решили сбывать наркотические средства. Злоумышленники получали вещества синтетического и растительного происхождения (гашиш, марихуану), а затем расфасовывали их на мелкие партии. Позже по очереди закладывали наркотики на территории Калуги. О «закладках» они сообщали своим клиентам через мессенджеры.

За свою преступную деятельность молодые люди получали часть денежных средств, полученных от продажи наркотиков.

– Действия сбытчиков наркотических средств попали в поле зрения оперативников, после чего они немедленно были задержаны стражами правопорядка. Из незаконного оборота было изъято более 110 г наркотических средств синтетического и растительного происхождения. Часть приготовленной для сбыта наркозависимым гражданам продукции была изъята по месту жительства обвиняемых, — сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В настоящее время фигурантам инкриминируется совершение 23 эпизодов противоправной деятельности.

Материалы уголовного дела направлены в суд.