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Юных туляков приглашают на всероссийский конкурс детских комиксов

Юных туляков приглашают на всероссийский конкурс детских комиксов

Принять участие в нём могут ребята в возрасте от 7 до 14 лет. Заявки принимаются до 5 августа.

Всероссийский конкурс детских комиксов проводят Музей Победы, благотворительный фонд «Спешите делать добро!» и Почта России. На конкурс «#ЛетоТвоихПобед» принимаются работы, рассказывающие о достижениях, которых ребята планируют добиться летом или о том, чего они уже достигли. Серия коротких рисунков должна рассказывать о мечте героя и о том, что он собирается делать, чтобы её реализовать.

Организаторы предложили юным художникам создать комикс не только о своих спортивных и творческих победах, но и о том, как они научились чему-то новому, помогли другому человеку реализовать мечту, побороли свои страхи или воспитали в себе какую-то черту характера.

К участию в конкурсе приглашаются школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Рисунки будут оцениваться в двух номинациях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Работы принимаются до 5 августа. Для участия нужно заполнить заявку здесь.

В каждой категории будут три победителя. Их имена станут известны 16 августа, торжественная церемония награждения пройдет в Музее Победы. Победители в каждой из номинаций получат дипломы и призы, а их рисунки будут использованы Почтой России для создания лимитированной серии открыток. Подробнее о конкурсе можно прочитать на сайте проекта.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 0
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