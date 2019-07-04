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Лже-строители украли у 93-летнего туляка почти миллион рублей и драгоценности

Лже-строители украли у 93-летнего туляка почти миллион рублей и драгоценности

Злоумышленники проникли в квартиру пенсионера под предлогом помощи в ремонте жилья.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» поступило сообщение о краже из квартиры многоэтажного дома по улице Рязанской. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, у 93-летнего пенсионера злоумышленники украли около миллиона рублей в различной валюте, а также ювелирные украшения.

В квартиру к пожилому мужчине постучалась незнакомая женщина, которая представилась сотрудницей строительной фирмы и предложила помощь в ремонте. Получив отказ, незнакомка покинула жилище, а спустя несколько часов хозяин квартиры обнаружил пропажу денег и золотых изделий. Предполагается, что кражу совершил второй участник преступной группы, который незаметно проник в квартиру, когда пенсионер беседовал с женщиной на кухне.

В полиции возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Оперативники устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о правилах безопасности. Будьте бдительны, не впускайте незнакомцев к себе домой. Особую настороженность должны вызывать разговоры об оплате или предоставлении различных услуг, установке оборудования, выдаче денежных выигрышей, выплат, подарков. Требуйте у визитеров документы, по возможности пригласите соседей, родственников и знакомых, не оставляйте «гостей» без присмотра.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +3
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Место
Тулаулица Рязанская

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