Лже-строители украли у 93-летнего туляка почти миллион рублей и драгоценности

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» поступило сообщение о краже из квартиры многоэтажного дома по улице Рязанской. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, у 93-летнего пенсионера злоумышленники украли около миллиона рублей в различной валюте, а также ювелирные украшения.

В квартиру к пожилому мужчине постучалась незнакомая женщина, которая представилась сотрудницей строительной фирмы и предложила помощь в ремонте. Получив отказ, незнакомка покинула жилище, а спустя несколько часов хозяин квартиры обнаружил пропажу денег и золотых изделий. Предполагается, что кражу совершил второй участник преступной группы, который незаметно проник в квартиру, когда пенсионер беседовал с женщиной на кухне.

В полиции возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Оперативники устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о правилах безопасности. Будьте бдительны, не впускайте незнакомцев к себе домой. Особую настороженность должны вызывать разговоры об оплате или предоставлении различных услуг, установке оборудования, выдаче денежных выигрышей, выплат, подарков. Требуйте у визитеров документы, по возможности пригласите соседей, родственников и знакомых, не оставляйте «гостей» без присмотра.