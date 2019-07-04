День молодежи в «Некрасово»: картинги, веревочный парк и отличное настроение!

Фото Светланы Колосковой.

В честь праздника больше трехсот молодых ребят из разных уголков Тульской области посоревновались в ловкости и сообразительности.

В среду, 3 июля, на площадке базы отдыха «Некрасово» собралась самая активная тульская молодежь – представители муниципальных образований региона, участники общественных организаций и сотрудники тульских предприятий. Все они приехали, чтобы провести незабываемый день, поучаствовать в спортивных соревнованиях и просто пообщаться.

Праздник был приурочен к прошедшему недавно Дню молодежи, соревнования на открытом воздухе были перенесены с конца июня на неделю из-за плохой погоды. И это решение оказалось правильным: солнце добавило молодым людям отличного настроения!

Организатором праздника стало правительство Тульской области. Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин обратился к собравшимся:

Алексей Давлетшин – День молодежи – это праздник юных, веселых, активных людей, перед которыми открыты все дороги. Сегодня здесь собрались молодые, успешные и талантливые ребята, которые проявили себя в различных сферах деятельности. Я открыт для общения с вами и готов поддерживать все ваши инициативы. Желаю вам хорошего настроения и победы!

Всем участникам предстояло попробовать себя в не совсем обычных активностях: покататься на картингах и квадроциклах, пройти полосу препятствий, пострелять в тире и на пейнтбольной площадке, а также показать свои способности в интеллектуальном поединке.

Не остался в стороне и министр молодежной политики. Алексей Давлетшин вместе с участниками прокатился на картинге.

Все команды активно боролись за звание лучших. Но по итогам испытаний звание победителей досталось только трем командам.

Первое место заняли ребята из ПАО «Тульский оружейный завод», второе – студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого, третьими стали представители АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева.

Однако, несмотря на результаты, проведенным днем остались довольны все.

Александр Симуков, команда НПО «Сплав» – Завод предложил нам поучаствовать в этих соревнованиях, и мы с радостью согласились. Это отличная возможность хорошо отдохнуть и пообщаться с коллегами. Мы пришли сюда не за победой, а за хорошим настроением, так что мы победили бы в любом случае, независимо от полученных баллов.