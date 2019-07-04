Роспотребнадзор назвал безопасные водоемы Тульской области: список
Управление Роспотребнадзора по Тульской области ведет еженедельный мониторинг зон отдыха совместно с «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии».
По результатам проверки, 34 зоны рекреации получили санитарно-эпидемиологическое разрешение на эксплуатацию:
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Урванский водоем (г. Новомосковск),
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з/о Голубая вода (г. Донской),
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бассейн « Акватория –Плаза» (г. Донской),
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пляж «Каменка» (Белевский район),
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пляж «Песчаная коса» (Одоевский район),
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городской пляж (г. Ефремов),
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пляж на р. Красивая Меча д. Яблонево (Каменский район),
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открытый бассейн с. Архангельское (Каменский район),
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з/о на Трестовском пруду (г. Узловая),
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средний пруд на территории ЦПКиО им. Белоусова (г. Тула),
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з/о Ассоль (Алексинский р-н),
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база отдыха «Шилово» ЗАО «ЕЗСК» (п.Быстри Ефремовского района),
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пляж «Веневка»,
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водоем «Тростниковка» с.Спасское, (Новомосковский район),
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открытый плавательный бассейн мкр. Сокольники (Новомосковский район),
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пляж с.Стрельцы (Новомосковский район),
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пляж с.Гремячее (Новомосковский район),
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ООО «Сфера» (Щекинский район),
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ООО «Семь столиц» на р. Ока (Алексинский район),
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з/о Хомяковские поляны (г. Тула),
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з/о –пляж №1 на р. Воронка (г. Тула),
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з/о – «Золотой петушок» в д. Высокое (г. Тула),
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з/о – пляж №2 на р. Воронка (г. Тула),
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з/о МО р.п. Первомайский (Щекинский район),
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з/о р. Плава (Плавский район),
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з/о – пляж на р.Красивая Меча в д.Толбузино (Воловский район),
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пляж на р.Красивая Меча с. Вязово (Ефремовский район),
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з/о «Обидимо» п.Обидимо (г.Тула),
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з/о – пляж в н.п.Вороньи Выселки (Кимовский район),
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з/о «Ильинка в д.Крутое (г.Тула),
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з/о – пляж «Романьково» (Заокский район),
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з/о – пляж на пруду с.Лужное (Дубенский район),
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з/о – пляж на пркдк п.Дубна (Дубенский район),
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з/о – пляж на пруду в д.Якшинские Выселки (Дубенский район).
Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует купаться только в специально отведенных местах, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам.