новости
новости
Регистрация
Роспотребнадзор назвал безопасные водоемы Тульской области: список
Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор назвал безопасные водоемы Тульской области: список

Управление Роспотребнадзора по Тульской области ведет еженедельный мониторинг зон отдыха совместно с «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии».

По результатам проверки, 34 зоны рекреации получили санитарно-эпидемиологическое разрешение на эксплуатацию:

  • Урванский водоем (г. Новомосковск),

  • з/о Голубая вода (г. Донской),

  • бассейн « Акватория –Плаза» (г. Донской),

  • пляж «Каменка» (Белевский район),

  • пляж «Песчаная коса» (Одоевский район),

  • городской пляж (г. Ефремов),

  • пляж на р. Красивая Меча д. Яблонево (Каменский район),

  • открытый бассейн с. Архангельское (Каменский район),

  • з/о на Трестовском пруду (г. Узловая),

  • средний пруд на территории ЦПКиО им. Белоусова (г. Тула),

  • з/о Ассоль (Алексинский р-н),

  • база отдыха «Шилово» ЗАО «ЕЗСК» (п.Быстри Ефремовского района),

  • пляж «Веневка»,

  • водоем «Тростниковка» с.Спасское, (Новомосковский район),

  • открытый плавательный бассейн мкр. Сокольники (Новомосковский район),

  • пляж с.Стрельцы (Новомосковский район),

  • пляж с.Гремячее (Новомосковский район),

  • ООО «Сфера» (Щекинский район),

  • ООО «Семь столиц» на р. Ока (Алексинский район),

  • з/о Хомяковские поляны (г. Тула),

  • з/о –пляж №1 на р. Воронка (г. Тула),

  • з/о – «Золотой петушок» в д. Высокое (г. Тула),

  • з/о – пляж №2 на р. Воронка (г. Тула),

  • з/о МО р.п. Первомайский (Щекинский район),

  • з/о р. Плава (Плавский район),

  • з/о – пляж на р.Красивая Меча в д.Толбузино (Воловский район),

  • пляж на р.Красивая Меча с. Вязово (Ефремовский район),

  • з/о «Обидимо» п.Обидимо (г.Тула),

  • з/о – пляж в н.п.Вороньи Выселки (Кимовский район),

  • з/о «Ильинка в д.Крутое (г.Тула),

  • з/о – пляж «Романьково» (Заокский район),

  • з/о – пляж на пруду с.Лужное (Дубенский район),

  • з/о – пляж на пркдк п.Дубна (Дубенский район),

  • з/о – пляж на пруду в д.Якшинские Выселки (Дубенский район).

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует купаться только в специально отведенных местах, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 12:54 0
Другие статьи по темам
Событие
проверка Роспотребнадзоратульские пляжитульские водоемы
Люди
Роспотребнадзор
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Женщинам разрешат управлять поездами и работать трактористами
Женщинам разрешат управлять поездами и работать трактористами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.