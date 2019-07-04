Роспотребнадзор назвал безопасные водоемы Тульской области: список

Фото из архива Myslo.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области ведет еженедельный мониторинг зон отдыха совместно с «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии».

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует купаться только в специально отведенных местах, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам.

з/о – пляж на пруду в д.Якшинские Выселки (Дубенский район).

пляж на р.Красивая Меча с. Вязово (Ефремовский район),

з/о – пляж на р.Красивая Меча в д.Толбузино (Воловский район),

з/о – пляж №2 на р. Воронка (г. Тула),

з/о – «Золотой петушок» в д. Высокое (г. Тула),

з/о –пляж №1 на р. Воронка (г. Тула),

средний пруд на территории ЦПКиО им. Белоусова (г. Тула),

з/о на Трестовском пруду (г. Узловая),

По результатам проверки, 34 зоны рекреации получили санитарно-эпидемиологическое разрешение на эксплуатацию: