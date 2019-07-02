В Туле полицейские поймали похитителей шоколада

Фото nydailynews.com.

В полицию Привокзального округа обратился директор продуктового супермаркета на ул. Московской. Он заявил, что из торгового зала двое злоумышленников похитили шоколад на 685 рублей.

«Полицейскими при просмотре записей с установленных камер видеонаблюдения были установлены личности злоумышленников. В результате проведенных оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны 19-летний житель поселка Михалково и его ранее судимый 18-летний подельник», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».