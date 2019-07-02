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«Экопатруль» вновь на страже чистоты в Тульской области
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«Экопатруль» вновь на страже чистоты в Тульской области

В этот раз ребята из молодого экологического движения помогали очистить район рядом с селом Хрущево.

Работы у тульского «Экопатруля» предостаточно: 15 июня волонтеры уже очистили городской пляж Новомосковска, а сегодня, 2 июля, нагрянули в село Хрущево. Приехали по просьбе местных жителей: те обеспокоены обилием бытового, строительного и природного мусора в своем любимом месте отдыха.

На подмогу ребятам администрация Зареченского района выделила специальную технику. Но основная задача все равно осталась на волонтерах: вычистить вручную весь мелкий мусор, рассортировать его и разложить по мешкам…

Заместитель председателя Тульской городской думы Алексей Ионов тоже принял участие в волонтерском заезде:

- Приводим в порядок район, где любят отдыхать жители села Хрущево, Барсуков. К сожалению, много мусора образовалось около лесополосы. Чаще всего его просто выбрасывают проезжающие по трассе из машин. И вот мы с ребятами из «Молодой Гвардии Единой России», с активистами убираем все, чтобы жителям было комфортно.

А ведь это кропотливая работа! Волонтеры рассказали, что обычно во время акций работают по несколько часов в день, а за все время работы собирают до десяти мешков мусора.

Поддержал юных эко-активистов и депутат Тульской областной Думы Михаил Иванцов. Он тоже принимает участие в «Экопатруле» и очень этим гордится.

- Надеюсь, что с благодаря таким проектам, как наш, на тульской земле станет чище и лучше. Очень много волонтеров в «Экопатруле» участвуют. И все они хотят, чтобы наша земля была чистая, не было свалок в лесу, у рек. А ведь ребята сегодня убирались вручную, вывезли больше 20 кубометров мусора!

А еще волонтеры не только убирают мусор и очищают территорию нашей области, но и с огромным удовольствием позируют для фотографий! Потому что хочется запомнить каждый момент, проведенный за любимым (и полезным!) делом.

 

Участники «Экопатруля» рассказали, почему считают свою волонтерскую работу важной, полезной и интересной:

Анастасия Рыжкова, активист «Молодой Гвардии Единой России», выпускница ТулГУ:

- Наша организация уже сделала несколько добрых дел: очищали русло реки Дон, помогали с уборкой в Новомосковске… Сюда приехали, потому что мусора действительно много и нужно помогать! Лично я в волонтерских проектах участвую, потому что меня затронула экологическая проблема. Она ведь становится глобальной! Хочу сделать все возможное, чтобы жизнь в регионе была лучше.

Никита Недбайло, студент 2 курса ТулГУ:

- Я неравнодушно отношусь к экологии в нашей области. Это ведь «лицо» любого региона, и оно всегда должно быть чистым! Теперь просто нужно донести это до молодежи, чтобы они к волонтерским акциям присоединялись и делали нашу область красивее.

Аслан Джафаров, студент 1 курса ТулГУ:

- Хочу, чтобы наш город был в чистоте, в порядке. Чтобы люди отдыхали в чистых местах. Нам приходят вызовы из разных районов региона, и везде охотно едем, потому что считаем это своим, можно сказать, долгом.

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 17:31 +1
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