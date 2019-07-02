В Алексинском районе «бесправный» мотоциклист устроил ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

1 июля в 17.35 на первом километре автодороги «Суходол-Никулино-Большие пруды» Алексинского района 21-летний молодой человек за рулем мотоцикла «Зонгшен», по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Парень не имеет права на управление транспортным средством.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП водитель и его 20-летний пассажир получили различные травмы.