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В Алексинском районе «бесправный» мотоциклист устроил ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Алексинском районе «бесправный» мотоциклист устроил ДТП

В аварии пострадали два человека.

1 июля в 17.35 на первом километре автодороги «Суходол-Никулино-Большие пруды» Алексинского района 21-летний молодой человек за рулем мотоцикла «Зонгшен», по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Парень не имеет права на управление транспортным средством.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП водитель и его 20-летний пассажир получили различные травмы.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:25 0
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