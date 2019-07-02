Под Богородицком обрушилась часть фасада двухэтажного дома

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

2 июля в службу спасения сообщили о разрушении облицовки фасада двухэтажного дома, расположенного на ул. Первомайской, 22 в поселке Товарковский Богородицкого района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, на месте происшествия работали оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях и Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона.

К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Это двухэтажный, двухподъездный дом старой постройки.

С 2015 года он относится к аварийному жилому фонду и внесен в программу по расселению.

– Сейчас на место выехала комиссия, в составе которой работники администрации Богородицкого района, представители коммунальных, газовых и других служб города. Разрушение произошло на части фасада у первого подъезда. На данный момент в этом подъезде проживает две семьи. Обсуждаются варианты предоставления им жилья для временного проживания, — сообщил глава администрации МО Богородицкий район Вадим Игонин в интервью «Богородицким вестям».

Сообщается, что второй подъезд не пострадал, его фасадная часть не вызывает опасений, тем не менее на стенах установлены так называемые «маячки» для слежения за состоянием стены.

В целях безопасности в пострадавшем подъезде отключен газ.

Напомним, что в апреле 2019 года подобная ситуация произошла в Богородицком районе в поселке Южный. Тогда обрушилась стена барака, который был признан аварийным. Подробности здесь.