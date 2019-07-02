новости
новости
Регистрация
Под Богородицком обрушилась часть фасада двухэтажного дома
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Богородицком обрушилась часть фасада двухэтажного дома

По предварительным данным, никто не пострадал.

2 июля в службу спасения сообщили о разрушении облицовки фасада двухэтажного дома, расположенного на ул. Первомайской, 22 в поселке Товарковский Богородицкого района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, на месте происшествия работали оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях и Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона.

К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Это двухэтажный, двухподъездный дом старой постройки.

С 2015 года он относится к аварийному жилому фонду и внесен в программу по расселению.

– Сейчас на место выехала комиссия, в составе которой работники администрации Богородицкого района, представители коммунальных, газовых и других служб города. Разрушение произошло на части фасада у первого подъезда. На данный момент в этом подъезде проживает две семьи. Обсуждаются варианты предоставления им жилья для временного проживания, — сообщил глава администрации МО Богородицкий район Вадим Игонин в интервью «Богородицким вестям».

Сообщается, что второй подъезд не пострадал, его фасадная часть не вызывает опасений, тем не менее на стенах установлены так называемые «маячки» для слежения за состоянием стены.

В целях безопасности в пострадавшем подъезде отключен газ.

Напомним, что в апреле 2019 года подобная ситуация произошла в Богородицком районе в поселке Южный. Тогда обрушилась стена барака, который был признан аварийным. Подробности здесь.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:40 +4
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицкий районТоварковский
Прочее
обрушение облицовкиаварийный дом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за ДТП на ул. Рязанской в Туле собралась большая пробка
Из-за ДТП на ул. Рязанской в Туле собралась большая пробка
«Экопатруль» вновь на страже чистоты в Тульской области
«Экопатруль» вновь на страже чистоты в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.