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19 детских садов появится в Тульской области к 2021 году
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

19 детских садов появится в Тульской области к 2021 году

Новые детские сады введут в эксплуатацию в Туле и нескольких областных городах.

В рамках нацпроекта «Демография» до 2021 года в Тульской области будет введено в эксплуатацию 19 детских садов. Об этом заявила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева. «В первую очередь мы ориентированы на создание мест для детей в возрасте до 3-х лет», — добавила она.

Также Алевтина Шевелева проинспектировала строительство детского сада на улице Серебровской. Сад рассчитан на 120 мест, 40 из них – для детей до 3-х лет. Срок выполнения работ по контракту – до 1 сентября 2019 года. Сейчас строительство завершено на 75%, ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории.

В этом году планируется закончить строительство двух детских садов в Туле и по одному в Веневе и Щекино. Также продолжается строительство детского сада на 240 мест в Новомосковске. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 20:14 +1
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