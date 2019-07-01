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3 июля в Зареченском районе Тулы отключат воду

3 июля в Зареченском районе Тулы отключат воду

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

3 июля с 8.00 по 4 июля до 8.00 в Зареченском районе Тулы ожидается пониженное давление воды. В поселке Рождественский, деревнях Рождественка, Ульяновка, Семёновка подача холодного водоснабжения на это время будет прекращена.

Как сообщает АО «Тулагорводоканал», это связано с профилактическими работами по подготовке к работе в зимних условиях Обидимского водозабора.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:30 +2
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