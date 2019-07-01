Что изменится в жизни туляков с 1 июля

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С 1 июля за коммуналку будем платить больше

С 2013 года тарифы на ЖКУ традиционно повышали один раз в год — с 1 июля, чтобы сдержать инфляцию. Но в 2018 году из-за повышения НДС до 20% Минэкономразвития решило провести индексацию в два этапа: увеличить тарифы на 1,7% с 1 января 2019 года и на 2,4% — с 1 июля 2019 года. Таким образом, общее увеличение тарифов все равно должно остаться в пределах целевой инфляции — 4,1%.

Сколько будет стоить коммуналка в Тульской области, читайте в большом материале Myslo здесь.

Застройщики переходят на эскроу-счета

Теперь между застройщиками и дольщиками появится посредник-контролер в виде банков. Схема такая: покупатель отдает деньги не строителям, а кредитным организациям, которые кладут их на эскроу-счет. Застройщик получит их только после того, как покупателю вручат ключ от квартиры. Дом же будет возводиться на кредитные средства, которые банки будут выдавать строителям.

Главная задача нововведения — искоренить проблему обманутых дольщиков.

Предполагается, что с введением эскроу-счетов деньги россиян будут в безопасности. Если застройщик нарушит обещания, покупатель получит средства обратно, а с компанией будет разбираться банк. Если же он обанкротится, Агентство по страхованию вкладов гарантирует выплату до 10 млн рублей.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом вырастет

С 1 июля выплата неработающим родителям, усыновителям или опекунам ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы увеличится с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей в месяц. По данным Минтруда, в среднем ежегодно это пособие получают около 470 тыс. россиян. Ее перечисляют вместе с пенсией по инвалидности.

Право на выплату имеет только один из родителей/опекунов/попечителей инвалида, и то только если мама или папа нигде не работает и всё время занимается ребенком. Когда тому исполняется 18 лет, ему присваивают группу инвалидности. Если это I группа, а один из родителей не выходит на работу и продолжает за ним ухаживать, то они сохраняют выплату.

Пенсионная льгота

С 1 июля начинает действовать спецльгота: те, кто по старому законодательству должны были выйти на пенсию в 2019-2020 годах, смогут сделать это на полгода раньше нового пенсионного возраста. Это женщины 1964-1965 годов рождения и мужчины 1959-1960 годов рождения.

Напомним, с 2019 года в России началось плавное повышение пенсионного возраста. До 2028 года он увеличится: для женщин — до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

Увеличится тариф системы «Платон»

С 1 июля тариф системы «Платон» проиндексируют на 14 копеек — теперь он составит 2,04 рубля за километр. До этого индексацию откладывали три года.

В будущем тариф вырастет еще:

до 2,2 рубля за км — с 1 февраля 2020 года;

до 2,35 рубля за км — с 1 февраля 2021 года.

«Платон» — это государственная система взимания платы за возмещение вреда, который федеральным трассам наносят большегрузы.

Переход на онлайн-кассы

К 1 июля предприниматели должны обзавестись онлайн-кассами. Кассовая реформа проводится в России с 2017 года, и на первом этапе — к 1 июля 2017 года — на онлайн-кассы перешли компании, работавшие на основной системе налогообложения (ОСН), упрощенной системе (УСН) и едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН). Второй этап завершился к 1 июля 2018 года и охватил ИП и предприятия на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД) и патенте, которые работают в сфере торговли и общепита и привлекают наемный труд. И вот теперь, одними из последних, подключаются организации и ИП на ЕНВД и патенте, которые:

выполняют работы или оказывают услуги, и у них есть наемные работники;

занимаются торговлей или работают в сфере питания, и у них нет наемных работников;

занимаются торговлей через вендинговые аппараты без наемных работников.

Отсрочку еще на год — до 1 июля 2021 года — получили те предприниматели, кто продает товары собственного производства, выполняет работы или оказывает услуги населению, и у них нет сотрудников.

По материалам «ТАСС» и «Известий».