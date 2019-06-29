В Туле жители дома по ул. Михеева добиваются переселения 19 лет

Фото Алексея Пирязева.

Раньше дом числился в реестре ветхих, но потом строение из него исключили. Теперь строительную экспертизу жителям предлагают сделать за свои деньги.

Дом № 6 по ул. Михеева в Туле был построен в 1952 году, и сейчас он рушится на глазах. Коммуникации прогнили, а стены рассыпаются. Но ремонта или расселения жителям никто не обещает.

Еще в 2001 году дом был включен в число непригодных для постоянного проживания. В 2002 году жители получили письмо из управы города Тулы, в котором говорилось, что дом будет расселен в период с 2005 по 2010 год. Там же говорилось, что переселение будет осуществляться за счет освобождающегося жилого фонда и строящихся домов в пос. Хомяково.