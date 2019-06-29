В Туле жители дома по ул. Михеева добиваются переселения 19 лет
Раньше дом числился в реестре ветхих, но потом строение из него исключили. Теперь строительную экспертизу жителям предлагают сделать за свои деньги.
Дом № 6 по ул. Михеева в Туле был построен в 1952 году, и сейчас он рушится на глазах. Коммуникации прогнили, а стены рассыпаются. Но ремонта или расселения жителям никто не обещает.
Еще в 2001 году дом был включен в число непригодных для постоянного проживания. В 2002 году жители получили письмо из управы города Тулы, в котором говорилось, что дом будет расселен в период с 2005 по 2010 год. Там же говорилось, что переселение будет осуществляться за счет освобождающегося жилого фонда и строящихся домов в пос. Хомяково.
- Время шло, а о нас никто не вспоминал. Сейчас мы поняли, что ждать больше нельзя: по стенам дома пошли трещины, у моего соседа частично обвалился потолок, фундамент разваливается на куски. А предупреждение о том, что выходить на балкон опасно для жизни мы получили уже больше 10 лет назад, - рассказывает Александр Марков. - Я обратился в прокуратуру, но когда пришел ответ, удивился. По документам, в 2002 году в нашем доме был проведен ремонт, и после него, 24 апреля 2003 года, дом признали уже пригодным для проживания. Но только мы никакого капитального ремонта не видели. Все, что сделали за это время — покрасили стены в подъезде, и то это нам помог сделать один из депутатов пару лет назад.
Ремонт жителям тоже не светит: после того как дом признали ветхим, плату за капремонт собственникам не начисляли. А значит, и в очереди на ремонт дома нет.
- Сейчас нам предлагают вернуть начисления, но тогда ремонт сделают через 10−20 лет, - поясняет Александр. - За это время потолок может обрушиться. Да и жить хочется сейчас. В доме из 12 квартир, восемь - коммунальные, понятно, что оплатить экспертизу или работы за свой счет мы не сможем.
Министерство строительства Тульской области прокомментировало сложившуюся ситуацию:
- В настоящее время дом аварийным не признан. В связи с этим он не подлежит включению в программы переселения. Вопросы признания жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции отнесены к компетенции межведомственной комиссии органа местного самоуправления. Программа капремонта формируется на основании предложений муниципальных образований.