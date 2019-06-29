новости
новости
Регистрация
В Туле жители дома по ул. Михеева добиваются переселения 19 лет
Фото Алексея Пирязева.

В Туле жители дома по ул. Михеева добиваются переселения 19 лет

Раньше дом числился в реестре ветхих, но потом строение из него исключили. Теперь строительную экспертизу жителям предлагают сделать за свои деньги.

Дом № 6 по ул. Михеева в Туле был построен в 1952 году, и сейчас он рушится на глазах. Коммуникации прогнили, а стены рассыпаются. Но ремонта или расселения жителям никто не обещает.

Еще в 2001 году дом был включен в число непригодных для постоянного проживания. В 2002 году жители получили письмо из управы города Тулы, в котором говорилось, что дом будет расселен в период с 2005 по 2010 год. Там же говорилось, что переселение будет осуществляться за счет освобождающегося жилого фонда и строящихся домов в пос. Хомяково.

- Время шло, а о нас никто не вспоминал. Сейчас мы поняли, что ждать больше нельзя: по стенам дома пошли трещины, у моего соседа частично обвалился потолок, фундамент разваливается на куски. А предупреждение о том, что выходить на балкон опасно для жизни мы получили уже больше 10 лет назад, - рассказывает Александр Марков. - Я обратился в прокуратуру, но когда пришел ответ, удивился. По документам, в 2002 году в нашем доме был проведен ремонт, и после него, 24 апреля 2003 года, дом признали уже пригодным для проживания. Но только мы никакого капитального ремонта не видели. Все, что сделали за это время — покрасили стены в подъезде, и то это нам помог сделать один из депутатов пару лет назад.

Ремонт жителям тоже не светит: после того как дом признали ветхим, плату за капремонт собственникам не начисляли. А значит, и в очереди на ремонт дома нет.

- Сейчас нам предлагают вернуть начисления, но тогда ремонт сделают через 10−20 лет, - поясняет Александр. - За это время потолок может обрушиться. Да и жить хочется сейчас. В доме из 12 квартир, восемь - коммунальные, понятно, что оплатить экспертизу или работы за свой счет мы не сможем. 

Министерство строительства Тульской области прокомментировало сложившуюся ситуацию:

- В настоящее время дом аварийным не признан. В связи с этим он не подлежит включению в программы переселения. Вопросы признания жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции отнесены к компетенции межведомственной комиссии органа местного самоуправления. Программа капремонта формируется на основании предложений муниципальных образований.

 

Галерея
Дом на ул. Михеева, Фото: 1
Дом на ул. Михеева, Фото: 2
Дом на ул. Михеева, Фото: 3
Дом на ул. Михеева, Фото: 4
Дом на ул. Михеева, Фото: 5
Дом на ул. Михеева, Фото: 6
Дом на ул. Михеева, Фото: 7
Дом на ул. Михеева, Фото: 8
Дом на ул. Михеева, Фото: 9
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 14:17 +5
Другие статьи по темам
Событие
разрушился дом
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Неизвестные украли газету у скульптуры собачки в сквере «АиФ»
Неизвестные украли газету у скульптуры собачки в сквере «АиФ»
В Туле пропал 90-летний мужчина
В Туле пропал 90-летний мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.