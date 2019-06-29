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Неизвестные украли газету у скульптуры собачки в сквере «АиФ»

Неизвестные украли газету у скульптуры собачки в сквере «АиФ»

Полиция ведет поиск преступников.

В Туле вандалы сломали скульптуру в сквере на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена. Неизвестные украли выпуск газеты из пасти бронзовой скульптуры собаки, об этом туляки рассказали в социальных сетях.

Пес — символ газеты «Аргументы и факты», в честь юбилея издания и был открыт сквер в сентябре 2018 года.

Полиция подтверждает факт происшествия. Сейчас проводятся оперативные действия, направленные на выяснение обстоятельств происшествия и поимки правонарушителей.

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