В Туле пропал 90-летний мужчина

90-летний житель тульской деревни Тихвинка Дмитрий Михайлович Поляков пропал 21 июня 2019 года. Он ушел утром из дома, и больше о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы седые с короткой стрижкой.

Был одет: сине-серая рубашка с длинным рукавом, светло-бежевый пиджак, черные брюки, светлая кепка.

С собой: сумка-авоська.

Нуждается в медицинской помощи!