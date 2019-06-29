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В Туле пропал 90-летний мужчина

В Туле пропал 90-летний мужчина

Поиск ведут волонтеры «Лизы Алерт».

90-летний житель тульской деревни Тихвинка Дмитрий Михайлович Поляков пропал 21 июня 2019 года. Он ушел утром из дома, и больше о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы седые с короткой стрижкой.

Был одет: сине-серая рубашка с длинным рукавом, светло-бежевый пиджак, черные брюки, светлая кепка.

С собой: сумка-авоська.

Нуждается в медицинской помощи! 

 

Если вы видели Дмитрия Михайловича, позвоните 8-800-700-54-52 или 112.

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