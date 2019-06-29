В Туле пропал 90-летний мужчина
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90-летний житель тульской деревни Тихвинка Дмитрий Михайлович Поляков пропал 21 июня 2019 года. Он ушел утром из дома, и больше о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы седые с короткой стрижкой.
Был одет: сине-серая рубашка с длинным рукавом, светло-бежевый пиджак, черные брюки, светлая кепка.
С собой: сумка-авоська.
Нуждается в медицинской помощи!
Если вы видели Дмитрия Михайловича, позвоните 8-800-700-54-52 или 112.
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