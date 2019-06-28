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В Туле по 17 адресам ремонтируют и чистят ливневки
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле по 17 адресам ремонтируют и чистят ливневки

На семи объектах работы полностью завершены.

Заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин рассказал о проводимой работе по недопущению подтоплений на улицах после обильных дождей.

По поручению главы региона Алексея Дюмина была проведена работа по осмотру всей ливневой системы города и дефектовке участков, на которых скапливалась вода после обильных дождей. По результатам этих проверок решено провести ремонт на 17 участках. На отдельных адресах будет проведена капитальная реконструкция – в частности, на ул. Коминтерна.

Обслуживание и ремонт ливневых канализаций идёт в соответствии с графиком. На семи объектах работы уже завершены. Для проведения работ в прошлом году была приобретена каналопромывочная машина – сегодня она проводила очистку системы на ул. Новомосковской. По мере загрязнения проводится очистка решеток дождеприемных колодцев от мусора и веток.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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