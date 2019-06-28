С незаконной свалки на улице 1-й Прокатной в Туле вывезли 160 кубометров мусора

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляки пожаловались губернатору на образование свалки в Привокзальном районе. Этот вопрос был рассмотрен на оперативном совещании у Алексея Дюмина. Как выяснилось, свалку создали сами жители – у многих из них нет договоров на вывоз мусора.

На расчистку территории ушло порядка полутора месяцев. Сотрудники городского управления благоустройства вывезли 160 кубометров мусора. Сотрудники городской администрации рассчитывают, что жители впредь не станут захламлять территорию, на которой живут.