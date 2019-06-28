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Тульская область готовится к Всероссийской переписи населения-2020

Тульская область готовится к Всероссийской переписи населения-2020

Следующий этап подготовительных работ пройдет с 1 по 31 августа 2019 года.

28 июня в правительстве Тульской области состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению в регионе Всероссийской переписи населения 2020 года.
  
Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области Виктор Нехаев рассказал, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года и будет 12-й в истории России.

Она будет проводиться:

  • через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно (с 1 по 25 октября 2020 года); 
  • путем сбора переписчиком информации с помощью планшетного компьютера, что существенно упростит дальнейшую обработку данных;
  • традиционным способом – переписчики будут приходить к людям на дом и получать их ответы, заполняя обычные бумажные переписные листы. Граждане, которые не захотят принять переписчика у себя дома, смогут прийти на стационарный участок.

В Тульской области уже идет подготовка к переписи. В настоящее время уполномоченные по переписи населения и инструкторы районного уровня актуализируют электронную базу домов всех городских и сельских населенных пунктов. 

Следующий этап подготовительных работ пройдет с 1 по 31 августа 2019 года.

Регистраторы займутся актуализацией списков адресов домов и картографического материала путем натурного обхода и сверки на местности имеющихся данных. При этом они также должны проверять наличие указателей с названиями улиц, номеров домов и квартир, обращать внимание на освещение улиц, дворов и подъездов. 

Деление территории на регистраторские участки будет осуществляться исходя из средней нормы нагрузки на регистратора – 600 домов. 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:20 0
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