Тульская область готовится к Всероссийской переписи населения-2020

28 июня в правительстве Тульской области состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению в регионе Всероссийской переписи населения 2020 года.



Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области Виктор Нехаев рассказал, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года и будет 12-й в истории России.

Она будет проводиться:

через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно (с 1 по 25 октября 2020 года);

путем сбора переписчиком информации с помощью планшетного компьютера, что существенно упростит дальнейшую обработку данных;

традиционным способом – переписчики будут приходить к людям на дом и получать их ответы, заполняя обычные бумажные переписные листы. Граждане, которые не захотят принять переписчика у себя дома, смогут прийти на стационарный участок.

В Тульской области уже идет подготовка к переписи. В настоящее время уполномоченные по переписи населения и инструкторы районного уровня актуализируют электронную базу домов всех городских и сельских населенных пунктов.

Следующий этап подготовительных работ пройдет с 1 по 31 августа 2019 года.

Регистраторы займутся актуализацией списков адресов домов и картографического материала путем натурного обхода и сверки на местности имеющихся данных. При этом они также должны проверять наличие указателей с названиями улиц, номеров домов и квартир, обращать внимание на освещение улиц, дворов и подъездов.



Деление территории на регистраторские участки будет осуществляться исходя из средней нормы нагрузки на регистратора – 600 домов.