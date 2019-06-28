В тульских школах стартовал второй этап приёма первоклашек
1 сентября за парты впервые сядут более 5400 детей.
С 1 июля в тульских школах начнется второй этап приемной кампании в первые классы. Об этом сообщает городское управление образования.
Напомним, в первую очередь в общеобразовательные учреждения зачисляются льготники, дети, на закрепленной за школой территории и посещающие дошкольные отделения центров образования.
Затем происходит зачисление детей, проживающих в других районах и дошколят, посещающих образовательные учреждения с дошкольными группами. Планируется, что с сентября текущего года обучение в тульских школах начнут 5435 первоклассников.
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