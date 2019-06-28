В тульских школах стартовал второй этап приёма первоклашек

С 1 июля в тульских школах начнется второй этап приемной кампании в первые классы. Об этом сообщает городское управление образования.

Напомним, в первую очередь в общеобразовательные учреждения зачисляются льготники, дети, на закрепленной за школой территории и посещающие дошкольные отделения центров образования.

Затем происходит зачисление детей, проживающих в других районах и дошколят, посещающих образовательные учреждения с дошкольными группами. Планируется, что с сентября текущего года обучение в тульских школах начнут 5435 первоклассников.