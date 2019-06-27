новости
новости
Регистрация
В Туле отгремел Бал медалистов: репортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле отгремел Бал медалистов: репортаж

Для лучших выпускников города организовали крутой праздник.

26 июня в Туле на Казанской набережной отгремел Бал медалистов. На праздник пригласили выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении», а также их учителей. Всего в списках лучших учеников в этом году 349 человек — это представители 56 образовательных учреждений города.

В 2019 году по количеству медалистов лидируют МБОУ «Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей им. Героя России Горшкова Д. Е..», МБОУ лицей № 2 им. Бориса Анатольевича Слободскова, МБОУ «Центр образования — гимназия № 1», МБОУ «Центр образования — гимназия № 11».

С успешным окончанием школы выпускников поздравил глава города Юрий Цкипури.

Юрий Цкипури

- Дорогие выпускники, учителя! Сегодня в историческом центре нашего города чувствуется мощнейшая энергетика, поскольку здесь собрались не просто выпускники, а медалисты — гордость нашей области. Приятно, что за семь лет медалями были награждены около трех тысяч лучших школьников Тулы! Большинство из вас являются победителями региональных и муниципальных олимпиад, обладателями именных стипендий и золотых знаков отличия ГТО, лидерами ученического самоуправления и кураторами социальных проектов.

Мэр Тулы сделал особый акцент на том, что правительство Тульской области под руководством губернатора Алексея Дюмина, а также органы местного самоуправления активно поддерживают предложения молодых людей и вместе работают над их реализацией.

- Региональная молодежная политика находится в приоритете работы главы региона, который делает ставку именно на молодежь. Сейчас, как никогда, вкладываются немалые средства в модернизацию материально-технической базы учреждений образования, культуры, реконструируются и возводятся новые спортивные объекты. Благодаря поддержке губернатора созданы необходимые условия для всестороннего развития молодежи — кванториум, творческий индустриальный кластер «Октава», технопарки, развивающие курсы робототехники, программирования, — сказал Юрий Цкипури.

- Дорогие выпускники! Хочу пожелать вам здоровья, счастья, успехов. Какую бы профессию вы не выбрали, я уверен, вы станете прекрасными специалистами в своих областях. Надеюсь, вы останетесь в Туле, а где бы вы не учились, вернетесь в итоге на свою малую Родину, потому что мы в вас нуждаемся.

В конце выступления Юрий Иванович поблагодарил родителей выпускников и их учителей за то, что так хорошо воспитали детей.

Дружные объятия, счастливые улыбки, фото на память и обещания не расставаться… Самое сложное для выпускников осталось позади. Экзамены сданы, пока можно и расслабиться!

 

Корреспонденты Myslo пообщались с ребятами.

Тимофей Котенев собирается поступать в Москву в Бауманку.

- Я был отличником три года. Захотел получить золотую медаль, поставил перед собой цель и добился ее.

Как стать медалистом? Всё очень просто — для этого нужно выполнять все домашние задания и внимательно слушать учителей.

Виталина Родионова была отличницей с 1 класса.

- ЕГЭ сдала хорошо, готовилась к экзамену сама, без репетиторов. Хочу попробовать подать документы в МГИМО, РУДН и РАНХиГС. Вижу себя в профессии переводчика. Мне очень нравится общаться с людьми. Когда я ездила отдыхать за границу, много общалась с местными жителями на английском языке. Мечтаю, чтобы работа мне доставляла радость, чтобы я никогда не уставала от нее и о семейном счастье!

Екатерина Шаповал тоже готовилась к экзамену без репетиторов.

– Планирую поступать в Москву. В будущем себя вижу экономистом-маркетологом. Планирую вернуться в Тулу, ведь это родной город! Мечтаю улучшать его и развивать. Мой совет будущим выпускникам: не бойтесь! Сдать ЕГЭ на «отлично» вполне реально. Ставьте перед собой цели и идите к ним!

 

Ребята с удовольствием отрывались под современную музыку, устроив танцевальный флешмоб. Также для медалистов подготовили огненное шоу, работали интерактивные площадки и фотозоны.

Даже дождь не смог испортить настроение выпускникам. Ребята получили массу позитивных эмоций и крутые впечатления, которые останутся в памяти на всю жизнь.

Впереди у медалистов новая жизнь — взрослая.

Галерея
Бал медалистов-2019, Фото: 1
Бал медалистов-2019, Фото: 2
Бал медалистов-2019, Фото: 3
Бал медалистов-2019, Фото: 4
Бал медалистов-2019, Фото: 5
Бал медалистов-2019, Фото: 6
Бал медалистов-2019, Фото: 7
Бал медалистов-2019, Фото: 8
Бал медалистов-2019, Фото: 9
Бал медалистов-2019, Фото: 10
Бал медалистов-2019, Фото: 11
Бал медалистов-2019, Фото: 12
Бал медалистов-2019, Фото: 13
Бал медалистов-2019, Фото: 14
Бал медалистов-2019, Фото: 15
Бал медалистов-2019, Фото: 16
Бал медалистов-2019, Фото: 17
Бал медалистов-2019, Фото: 18
Бал медалистов-2019, Фото: 19
Бал медалистов-2019, Фото: 20
Бал медалистов-2019, Фото: 21
Бал медалистов-2019, Фото: 22
Бал медалистов-2019, Фото: 23
Бал медалистов-2019, Фото: 24
Бал медалистов-2019, Фото: 25
Бал медалистов-2019, Фото: 26
Бал медалистов-2019, Фото: 27
Бал медалистов-2019, Фото: 28
Бал медалистов-2019, Фото: 29
Бал медалистов-2019, Фото: 30
Бал медалистов-2019, Фото: 31
Бал медалистов-2019, Фото: 32
Бал медалистов-2019, Фото: 33
Бал медалистов-2019, Фото: 34
Бал медалистов-2019, Фото: 35
Бал медалистов-2019, Фото: 36
Бал медалистов-2019, Фото: 37
Бал медалистов-2019, Фото: 38
Бал медалистов-2019, Фото: 39
Бал медалистов-2019, Фото: 40
Бал медалистов-2019, Фото: 41
Бал медалистов-2019, Фото: 42
Бал медалистов-2019, Фото: 43
Бал медалистов-2019, Фото: 44
Бал медалистов-2019, Фото: 45
Бал медалистов-2019, Фото: 46
Бал медалистов-2019, Фото: 47
Бал медалистов-2019, Фото: 48
Бал медалистов-2019, Фото: 49
Бал медалистов-2019, Фото: 50
Бал медалистов-2019, Фото: 51
Бал медалистов-2019, Фото: 52
Бал медалистов-2019, Фото: 53
Бал медалистов-2019, Фото: 54
Бал медалистов-2019, Фото: 55
Бал медалистов-2019, Фото: 56
Бал медалистов-2019, Фото: 57
Бал медалистов-2019, Фото: 58
Бал медалистов-2019, Фото: 59
Бал медалистов-2019, Фото: 60
Бал медалистов-2019, Фото: 61
Бал медалистов-2019, Фото: 62
Бал медалистов-2019, Фото: 63
Бал медалистов-2019, Фото: 64
Бал медалистов-2019, Фото: 65
Бал медалистов-2019, Фото: 66
Бал медалистов-2019, Фото: 67
Бал медалистов-2019, Фото: 68
Бал медалистов-2019, Фото: 69
Бал медалистов-2019, Фото: 70
Бал медалистов-2019, Фото: 71
Бал медалистов-2019, Фото: 72
Бал медалистов-2019, Фото: 73
Бал медалистов-2019, Фото: 74
Бал медалистов-2019, Фото: 75
Бал медалистов-2019, Фото: 76
Бал медалистов-2019, Фото: 77
Бал медалистов-2019, Фото: 78
Бал медалистов-2019, Фото: 79
Бал медалистов-2019, Фото: 80
Бал медалистов-2019, Фото: 81
Бал медалистов-2019, Фото: 82
Бал медалистов-2019, Фото: 83
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:13 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выпускникимедалистыбал медалистов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске задержали педофила
В Новомосковске задержали педофила
Пропавшие в Тульской области подростки найдены
Пропавшие в Тульской области подростки найдены
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.