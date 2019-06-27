В Туле отгремел Бал медалистов: репортаж

Фото Алексея Пирязева.

26 июня в Туле на Казанской набережной отгремел Бал медалистов. На праздник пригласили выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении», а также их учителей. Всего в списках лучших учеников в этом году 349 человек — это представители 56 образовательных учреждений города.

В 2019 году по количеству медалистов лидируют МБОУ «Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей им. Героя России Горшкова Д. Е. .», МБОУ лицей № 2 им. Бориса Анатольевича Слободскова, МБОУ «Центр образования — гимназия № 1», МБОУ «Центр образования — гимназия № 11».

С успешным окончанием школы выпускников поздравил глава города Юрий Цкипури.

Юрий Цкипури - Дорогие выпускники, учителя! Сегодня в историческом центре нашего города чувствуется мощнейшая энергетика, поскольку здесь собрались не просто выпускники, а медалисты — гордость нашей области. Приятно, что за семь лет медалями были награждены около трех тысяч лучших школьников Тулы! Большинство из вас являются победителями региональных и муниципальных олимпиад, обладателями именных стипендий и золотых знаков отличия ГТО, лидерами ученического самоуправления и кураторами социальных проектов.

Мэр Тулы сделал особый акцент на том, что правительство Тульской области под руководством губернатора Алексея Дюмина, а также органы местного самоуправления активно поддерживают предложения молодых людей и вместе работают над их реализацией.

- Региональная молодежная политика находится в приоритете работы главы региона, который делает ставку именно на молодежь. Сейчас, как никогда, вкладываются немалые средства в модернизацию материально-технической базы учреждений образования, культуры, реконструируются и возводятся новые спортивные объекты. Благодаря поддержке губернатора созданы необходимые условия для всестороннего развития молодежи — кванториум, творческий индустриальный кластер «Октава», технопарки, развивающие курсы робототехники, программирования, — сказал Юрий Цкипури.

- Дорогие выпускники! Хочу пожелать вам здоровья, счастья, успехов. Какую бы профессию вы не выбрали, я уверен, вы станете прекрасными специалистами в своих областях. Надеюсь, вы останетесь в Туле, а где бы вы не учились, вернетесь в итоге на свою малую Родину, потому что мы в вас нуждаемся.

В конце выступления Юрий Иванович поблагодарил родителей выпускников и их учителей за то, что так хорошо воспитали детей.

Дружные объятия, счастливые улыбки, фото на память и обещания не расставаться… Самое сложное для выпускников осталось позади. Экзамены сданы, пока можно и расслабиться!

Корреспонденты Myslo пообщались с ребятами.

Тимофей Котенев собирается поступать в Москву в Бауманку.

- Я был отличником три года. Захотел получить золотую медаль, поставил перед собой цель и добился ее.

Как стать медалистом? Всё очень просто — для этого нужно выполнять все домашние задания и внимательно слушать учителей.

Виталина Родионова была отличницей с 1 класса.

- ЕГЭ сдала хорошо, готовилась к экзамену сама, без репетиторов. Хочу попробовать подать документы в МГИМО, РУДН и РАНХиГС. Вижу себя в профессии переводчика. Мне очень нравится общаться с людьми. Когда я ездила отдыхать за границу, много общалась с местными жителями на английском языке. Мечтаю, чтобы работа мне доставляла радость, чтобы я никогда не уставала от нее и о семейном счастье!

Екатерина Шаповал тоже готовилась к экзамену без репетиторов.

– Планирую поступать в Москву. В будущем себя вижу экономистом-маркетологом. Планирую вернуться в Тулу, ведь это родной город! Мечтаю улучшать его и развивать. Мой совет будущим выпускникам: не бойтесь! Сдать ЕГЭ на «отлично» вполне реально. Ставьте перед собой цели и идите к ним!

Ребята с удовольствием отрывались под современную музыку, устроив танцевальный флешмоб. Также для медалистов подготовили огненное шоу, работали интерактивные площадки и фотозоны.

Даже дождь не смог испортить настроение выпускникам. Ребята получили массу позитивных эмоций и крутые впечатления, которые останутся в памяти на всю жизнь.

Впереди у медалистов новая жизнь — взрослая.