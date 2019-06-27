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В Новомосковске задержали педофила
Фото СУ СК РФ по Калужской области

В Новомосковске задержали педофила

По версии следствия, извращенец обманом получил обнаженные фото 9-летней девочки из Калуги.

В конце марта этого года в правоохранительные органы поступило сообщение о действиях сексуального характера в отношении 9-летней жительницы Боровского района Калужской области. По данному факту местные следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетней).
 
«Потерпевшая переписывалась в социальной сети с 10-летней незнакомой девочкой и отправила ей свои фотографии в обнаженном виде. Следователем было дано поручение подразделению регионального УМВД по установлению лица, с которым велась переписка. Им оказался 38-летний житель Новомосковска Тульской области, который действовал в социальной сети под вымышленным именем, представляясь несовершеннолетним ребенком», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Калужской области.
 
В квартире мужчины провели обыск, изъяли компьютер и другие вещественные доказательства. В настоящий момент подозреваемый задержан на 48 часов и в ближайшее время следствие направит ходатайство в суд о мере пресечения в виде заключения под стражу.
 

Мужчина в содеянном признался, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:26 +7
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Калужская областьКалугаНовомосковск

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