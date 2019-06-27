Пропавшие в Тульской области подростки найдены

Ребят обнаружили в одном из магазинов в Туле.

Пропавшие в Щёкинском районе подростки обнаружены. Напомним, 25 июня о пропаже 14-летних парня и девушки в правоохранительные органы заявили родители.

- В поисковых мероприятиях были задействованы полицейские, волонтеры и представители общественности. Информация о розыске детей передавалась охранным организациям, проверялись магазины, парки, скверы, чердаки и подвалы. Полицией отрабатывались версии нахождения пропавших как в районном центре, так и за его пределами, — рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сегодня, 27 июня, ребят обнаружили в одном из непродовольственных магазинов в Туле.

На парня и девушку, которые пытались спрятаться в помещении от дождя и согреться, обратил внимание охранник.

Он и сообщил об этом в полицию.

- При проверке подтвердилось, что подростки в магазине — именно разыскиваемые. По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Полицией ведётся работа по выяснению всех деталей случившегося, — рассказали в полиции.

По информации Myslo, ребята сбежали из дома, потому что родители запрещали им встречаться.