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В Тульской области зарегистрировано 622 машино-места

В Тульской области зарегистрировано 622 машино-места

Отдельное место для «железного коня» можно приобрести в ипотеку – точно так же, как квартиру или дом.

До 1 января 2017 года понятия «машино-место» не существовало. В Градостроительном Кодексе содержался термин «парковка» – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, предназначенное для организованной стоянки транспортных средств.

Как уточняет тульское Управление Росреестра, под машино-местом понимается предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена ограждающей конструкцией и границы которой официально закреплены.

Для машино-места установлено ограничение по минимальным и максимальным размерам  – от 5,3 x 2,5 метра до 6,2 x 3,6 метра. Всего в Тульской области зарегистрировано 622 машино-места. Кстати, машино-место можно приобрести в ипотеку наравне с земельными участками и объектами недвижимости.

Каждый собственник может определить границы места для своего транспортного средства и зарегистрировать на него право собственности. При расчете налога за машино-место будет применяться ставка в размере не более 0,3% от кадастровой стоимости.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:55 +1
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