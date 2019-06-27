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В июле тульские юристы проведут бесплатные консультации

В июле тульские юристы проведут бесплатные консультации

Они пройдут в приёмной правительства Тульской области.

Члены регионального отделения «Ассоциация юристов России» проведут бесплатные юридические консультации в приемной областного правительства.

Приём граждан будут вести представители различных организаций, служб и ведомств:

  • 2, 9, 16, 24 и 30 июля – Тульская областная адвокатская палата,
  • 3 июля – Государственная жилищная инспекция Тульской области,
  • 4 июля – Институт права и управления ТулГУ,
  • 10 июля – Министерство культуры Тульской области,
  • 11 июля – УФСИН России по Тульской области,
  • 17 июля – Комитет Тульской области по тарифам,
  • 18 июля – общественная организация «Тульское общество потребителей»,
  • 24 июля – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области,
  • 25 июля – УФССП России по Тульской области,
  • 31 июля – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Консультации пройдут с 15 до 18 часов. Предварительная запись по телефону: 30-62-75.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:33 0
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