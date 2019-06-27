В июле тульские юристы проведут бесплатные консультации
Они пройдут в приёмной правительства Тульской области.
Члены регионального отделения «Ассоциация юристов России» проведут бесплатные юридические консультации в приемной областного правительства.
Приём граждан будут вести представители различных организаций, служб и ведомств:
- 2, 9, 16, 24 и 30 июля – Тульская областная адвокатская палата,
- 3 июля – Государственная жилищная инспекция Тульской области,
- 4 июля – Институт права и управления ТулГУ,
- 10 июля – Министерство культуры Тульской области,
- 11 июля – УФСИН России по Тульской области,
- 17 июля – Комитет Тульской области по тарифам,
- 18 июля – общественная организация «Тульское общество потребителей»,
- 24 июля – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области,
- 25 июля – УФССП России по Тульской области,
- 31 июля – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.
Консультации пройдут с 15 до 18 часов. Предварительная запись по телефону: 30-62-75.
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