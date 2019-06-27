Какие улицы Тулы останутся без электричества 28 июня

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. 9 Мая, 27 к. 1, 21, 23, 25, 25 к. 1,

ул. Седова, 13-а,

ул. Максимовского, 8, 10, 25, 21-а, 23,

ул. Д. Гумилевской, 1-3, 7, 16, 18, 9, 5,

ул. Столетова, 1-9, 14, 15, 16, 17, 18,

ул. Набережная, 13, 15, 16, 19,

ул. Мезенцева, 38,

пер. Бухоновский, 8, 10,

пр-т Ленина, 25, 29, 31,

ул. Тургеневская, 18,

ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),

ул. Щорса, 1,

пер. Циолковского, 22,

ул. Шевченко, 26,

п. Горелки: пер. Охотный, 2, 5, 6, 7,

ул. Мирная, 1-8-а,

пер. Соснянский, 3-а-13,

ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.),

пер. Поддубный, 8,

п. Октябрьский: 9-й пр-д, 34, 39-а,

10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),

11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),

13-й пр-д, 2-12-а,

ул. Карпова, 32, 34, 44,

п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,

ул. Пионерская, 10-17.