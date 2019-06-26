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В Тулу едет «вики-экспедиция»
Участники «вики-экспедиции» в подмосковном Музее техники Вадима Задорожного.

В Тулу едет «вики-экспедиция»

Редакторы вместе с туляками занесут в «Википедию» культурные объекты Тулы. Присоединиться к экспедиции может любой желающий.

29 июня «Октава» организует мероприятие нового формата — «вики-экспедицию». В ней примут участие редакторы вики-проектов и неравнодушные жители Тульской области, мечтающие
активно работать в проектах «Викимедиа».

Кроме всем известной «Википедии» в большой медиахолдинг входит еще несколько проектов:

  • «Викиданные» — глобальная картотека данных по каждому явлению;
  • «Викисклад» — всемирный медибанк, где накапливаются фото-, аудио-, видео- и другие графические материалы для иллюстрирования всемирной энциклопедии;
  • «Викитека» — база оцифрованных документов, книг и других официальных изданий;
  • «Викицитатник» — коллекции цитат;
  • «Викигид» — всемирный путеводитель, который сочиняют путешественники;
  • «Викисловарь» — проект, где собираются словари;
  • «Викиучебник» — для публикации учебников, которые пригодятся в Викиверситете и т. д., включая инструменты вики-проектов — «Фабрикатор», «Вики-статистика», «Медиавики», «Мета-вики», «ВикиТехи» др.

Для тех, кто хочет научится писать статьи для «Википедии» в 19.00 состоится открытая лекция «Википедия и культурное наследие». Лекцию прочтет исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке.

В программу «вики-экспедиции» также вошли экскурсии в Музей Станка и по заводу «Октава».

Чтобы присоединиться к «вики-экспедиции», нужно пройти по ссылке и добавить свой ник к списку участников.

 

«Вики-экспедиция» — тематическая встреча участников «Википедии» и других проектов, включающая экспедиции, экскурсии или посещение одного или нескольких музеев, предприятий или других объектов. Участники фотографируют объекты с последующей загрузкой на «Викисклад» и пишут статьи в «Википедии» по соответствующей теме.

Подобные вики-эспедиции уже прошли в Екатеринбурге и в Подмосковье.

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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 11:37 +2
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