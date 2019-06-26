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В Туле водитель сбил 12-летнего велосипедиста
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле водитель сбил 12-летнего велосипедиста

ДТП произошло в поселке 2-й Западный.

Днем, 25 июня, во дворе одного из домов на ул. Грибоедова в поселке 2-й Западный 65-летний водитель Chevrolet Aveo сбил юного велосипедиста. В результате ДТП 12-летний мальчик получил телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи медики решили, что причин для госпитализации пострадавшего нет.
 
«В момент происшествия несовершеннолетний велосипедист находился без защитной экипировки», — отметили в региональной Госавтоинспекции.
 
 
 

Сотрудники ГИБДД призывают родителей несовершеннолетних велосипедистов изучить требования ПДД и рассказать их своим детям. Только после этого рекомендуется разрешать самостоятельные поездки по проезжей части или во дворе.

По данным Госавтоинспекции, основными причинами аварий с велосипедами является нарушение правил пересечения проезжей части, выезд из-за препятствия, а также проезд в неположенном месте.
 
Часто маленькие водители двухколесного транспорта не знают правила дорожного движения. Взрослые же спешат скорее приобрести своему ребенку новое средство развлечения и забывают об опасностях, с которыми может столкнуться неподготовленный ребенок.
 
  • Согласно Правил дорожного движения, выезд на дорогу на велосипеде разрешен только с достижением 14-летнего возраста.
  • До 14 лет юные велосипедисты имеют право кататься только по тротуарам, пешеходным, велосипедным, велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
  • Стоит напомнить о том, что велосипедисты обязаны спешиться и перевезти велосипед в руках на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:08 0
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