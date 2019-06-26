В Туле водитель сбил 12-летнего велосипедиста

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

Днем, 25 июня, во дворе одного из домов на ул. Грибоедова в поселке 2-й Западный 65-летний водитель Chevrolet Aveo сбил юного велосипедиста. В результате ДТП 12-летний мальчик получил телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи медики решили, что причин для госпитализации пострадавшего нет.

«В момент происшествия несовершеннолетний велосипедист находился без защитной экипировки», — отметили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей несовершеннолетних велосипедистов изучить требования ПДД и рассказать их своим детям. Только после этого рекомендуется разрешать самостоятельные поездки по проезжей части или во дворе.

По данным Госавтоинспекции, основными причинами аварий с велосипедами является нарушение правил пересечения проезжей части, выезд из-за препятствия, а также проезд в неположенном месте.

Часто маленькие водители двухколесного транспорта не знают правила дорожного движения. Взрослые же спешат скорее приобрести своему ребенку новое средство развлечения и забывают об опасностях, с которыми может столкнуться неподготовленный ребенок.