В Новомосковске мужчина напал на судебного пристава

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В Новомосковске местного 32-летнего жителя обвиняют в публичном оскорблении, а также применении неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.

В ходе следствия установлено, что преступления были совершены 29 апреля этого года. В рамках расследования уголовного дела пьяного Игоря Л. принудительно доставили в отдел местных судебных приставов. Там он сначала публично оскорбил одного из судебных приставов, ударил кулаком в плечо, а после — трижды пнул по ногам.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Обвиняемому грозит крупный штраф, принудительные работы, или до пяти лет лишения свободы.