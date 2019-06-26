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В Новомосковске мужчина напал на судебного пристава
Фото из архива Myslo

В Новомосковске мужчина напал на судебного пристава

Злоумышленника обвиняют сразу по двум статьям уголовного кодекса.

В Новомосковске местного 32-летнего жителя обвиняют в публичном оскорблении, а также применении неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.
 
В ходе следствия установлено, что преступления были совершены 29 апреля этого года. В рамках расследования уголовного дела пьяного Игоря Л. принудительно доставили в отдел местных судебных приставов. Там он сначала публично оскорбил одного из судебных приставов, ударил кулаком в плечо, а после — трижды пнул по ногам.
 
«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 

Обвиняемому грозит крупный штраф, принудительные работы, или до пяти лет лишения свободы.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:02 0
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