Погода в Туле 27 июня: сильные ливни с грозой и градом

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится облачность с прояснениями. Ночью и днём дождь, местами сильный (по данным сайта Гидрометцентра России – 23 мм за сутки), грозы с градом.

Ветер западной четверти – ночью 5-10 м/с, днём – 8-13 м/с, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление пониженное – 735-745 мм рт. ст.