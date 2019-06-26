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Главный судебный пристав Тульской области рассмотрит обращения жителей Алексина
Фото из архива MySlo

Главный судебный пристав Тульской области рассмотрит обращения жителей Алексина

Евгений Киреенков проведёт выездной приём граждан в райцентре в четверг, 4 июля.

В четверг, 4 июля, руководитель УФССП России Тульской области Евгений Киреенков проведет выездной прием граждан в отделе судебных приставов по Алексинскому и Заокскому районам.

Приём пройдёт с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Алексин, ул. Мира, д. 10-А. Предварительная запись проводится до 1 июля по телефону: 33-30-53.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:40 0
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