Главный судебный пристав Тульской области рассмотрит обращения жителей Алексина

Фото из архива MySlo

Евгений Киреенков проведёт выездной приём граждан в райцентре в четверг, 4 июля.

В четверг, 4 июля, руководитель УФССП России Тульской области Евгений Киреенков проведет выездной прием граждан в отделе судебных приставов по Алексинскому и Заокскому районам.

Приём пройдёт с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Алексин, ул. Мира, д. 10-А. Предварительная запись проводится до 1 июля по телефону: 33-30-53.