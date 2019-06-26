Фото из архива MySlo
Главный судебный пристав Тульской области рассмотрит обращения жителей Алексина
Евгений Киреенков проведёт выездной приём граждан в райцентре в четверг, 4 июля.
В четверг, 4 июля, руководитель УФССП России Тульской области Евгений Киреенков проведет выездной прием граждан в отделе судебных приставов по Алексинскому и Заокскому районам.
Приём пройдёт с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Алексин, ул. Мира, д. 10-А. Предварительная запись проводится до 1 июля по телефону: 33-30-53.
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