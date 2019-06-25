новости
новости
Регистрация
На дорогах Тульской области появятся автоматические пункты весогабаритного контроля
Фото: trans.ru

На дорогах Тульской области появятся автоматические пункты весогабаритного контроля

Новая система позволит увеличить срок службы дорожного полотна и повысить безопасность движения.

Автоматические пункты весогабаритного контроля появятся на дорогах межмуниципального значения:

  • Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево км 128+430 – км 128+635,
  • Тула – Белев, км 7+440 – км 7+645,
  • Тула – Белев, км 25+595 – км 25+800,
  • Лапотково – Ефремов, км 18+685 – км 18+890,
  • Лапотково – Ефремов, км 88+390 – км 88+590,
  • Новое Клейменово – Ясногорск – Мордвес, км 40+720 – км 40+925,
  • Ивановка – Грибоедово, км 8+515 – км 8+720,
  • М-2 «Крым» старого направления, км 150+190 – км 150+395,
  • Щекино – Одоев – Арсеньево, км 16+050 – км 16+255,
  • Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая, км 124+900 – км 125+105.

Встроенная интеллектуальная система фото- и видеосъемки будет считывать весогабаритные регистрационные знаки транспортных средств, фиксировать нарушения скоростного режима и других правил дорожного движения. Новая система позволит увеличить срок службы дорожного полотна и повысить безопасность движения.

Автоматические пункты позволяют контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости, а также проверять наличие специального разрешения в федеральной и региональной системе без участия представителя владельца дороги и сотрудника ГИБДД.

Напомним, штраф за превышение норм весового контроля при фиксации на фото- и видеозаписи в соответствии со ст. 12.21.1 КоАП РФ предусматривает наложение на собственника транспортного средства штрафа от 150 до 400 тысяч рублей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
весогабаритный контрольгрузовые машиныгрузовикибезопасность дорожного движениясохранность дорожного полотна
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без света 26 июня
Какие улицы Тулы останутся без света 26 июня
Туляки хранят дома более 54 тысяч единиц оружия
Туляки хранят дома более 54 тысяч единиц оружия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.