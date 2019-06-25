На дорогах Тульской области появятся автоматические пункты весогабаритного контроля

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Автоматические пункты весогабаритного контроля появятся на дорогах межмуниципального значения:

Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево км 128+430 – км 128+635,

Тула – Белев, км 7+440 – км 7+645,

Тула – Белев, км 25+595 – км 25+800,

Лапотково – Ефремов, км 18+685 – км 18+890,

Лапотково – Ефремов, км 88+390 – км 88+590,

Новое Клейменово – Ясногорск – Мордвес, км 40+720 – км 40+925,

Ивановка – Грибоедово, км 8+515 – км 8+720,

М-2 «Крым» старого направления, км 150+190 – км 150+395,

Щекино – Одоев – Арсеньево, км 16+050 – км 16+255,

Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая, км 124+900 – км 125+105.

Встроенная интеллектуальная система фото- и видеосъемки будет считывать весогабаритные регистрационные знаки транспортных средств, фиксировать нарушения скоростного режима и других правил дорожного движения. Новая система позволит увеличить срок службы дорожного полотна и повысить безопасность движения.

Автоматические пункты позволяют контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости, а также проверять наличие специального разрешения в федеральной и региональной системе без участия представителя владельца дороги и сотрудника ГИБДД.

Напомним, штраф за превышение норм весового контроля при фиксации на фото- и видеозаписи в соответствии со ст. 12.21.1 КоАП РФ предусматривает наложение на собственника транспортного средства штрафа от 150 до 400 тысяч рублей.