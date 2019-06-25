Гидрометцентр рассказал, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Фото из архива Myslo.

Мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение — 17 часов 33 минуты. С конца июня день начнет сокращаться. Особенно сильно заметно это будет в середине второго летнего месяца.

«По климату самые жаркие дни в средней полосе — это 31 июля и 1 августа, — рассказывает Роман Вильфанд. — А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа. Это связано с тем, что поверхность Земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. И он окончательно прогреется только после 20 июля, после чего почва начинает отдавать свое тепло атмосфере», — сказал Роман Вильфанд в интервью РГ.