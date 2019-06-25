Гидрометцентр рассказал, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение — 17 часов 33 минуты. С конца июня день начнет сокращаться. Особенно сильно заметно это будет в середине второго летнего месяца.
«По климату самые жаркие дни в средней полосе — это 31 июля и 1 августа, — рассказывает Роман Вильфанд. — А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа. Это связано с тем, что поверхность Земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. И он окончательно прогреется только после 20 июля, после чего почва начинает отдавать свое тепло атмосфере», — сказал Роман Вильфанд в интервью РГ.