Наркотики в пакете из-под сока: в Киреевском районе задержан наркокурьер

Полицейские подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали в Киреевском районе подозреваемого в незаконном наркообороте.

Сотрудники полиции располагали информацией, что 33-летний житель Донского может сбывать различные наркотические вещества на территории региона. При дальнейшей проверке эта информация подтвердилась.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. При нем и в его автомобиле в присутствии понятых обнаружено и изъято 147 полимерных свертков с порошкообразным веществом белого цвета и 15 полимерных пакетиков с растительной массой зеленого цвета. При этом для хранения свертков в транспортном средстве мужчина использовал пакет из-под сока.

Проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование подтвердило, что мужчина хранил наркотики «соль» и «спайс», предположительно, предназначенные для дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

Как выяснили оперативники, задержанный на протяжении нескольких месяцев через Интернет-магазин приобретал наркотики, фасовал, а затем делал тайники-закладки в городах Донской, Новомосковск и Северо-Задонск, а также на территории Киреевского и Щёкинского районов.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30, ст.228.1 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков.