новости
новости
Регистрация
«Россия в миниатюре»: Тульский музей оружия-шлем появился в Царицыно
Фото предоставлено пресс-службой выставки «Россия в миниатюре».

«Россия в миниатюре»: Тульский музей оружия-шлем появился в Царицыно

25 июня в Царицынском парке начала работу выставка миниатюр.

В экспозиции представлены 80 самых известных российских достопримечательностей, выполненных в масштабе 1:50, — от Московского Кремля до моста на острове Русский во Владивостоке. Тульская область представлена Тульским государственным музеем оружия.

Миниатюрные копии самых известных достопримечательностей России собраны в одном месте — в музее-заповеднике «Царицыно» под открытым небом. Посетителям парка представится возможность увидеть всю красоту дворцов, церквей, замков, памятников и других архитектурных памятников нашей страны.

«На макете можно будет увидеть самые разные достопримечательности, — рассказывает автор проекта Виктор Жиленко. — В том числе Спасскую башню с курантами, один из самых труднодоступных маяков России — маяк Анива, расположенный на одноименном мысе острова Сахалин, Ласточкино гнездо и Массандровского дворца в Крыму. Всего за час экскурсии посетители побывают более чем в восьмидесяти точках нашей необъятной родины».

Выставка «Россия в миниатюре» стала самой крупной экспозицией за всю историю моделирования архитектуры в России. По словам организаторов выставки, все архитектурные копии объектов историко-культурного наследия очень точные, с высокой степенью детализации.

Над созданием парка «Россия в миниатюре» в течение пяти лет работала группа из 60 специалистов.

Миниатюры выполнены из архитектурного пластика, который передает точный рисунок узоров, барельефов, окон и дверей архитектурных сооружений. Проработка настолько детализирована, что можно даже прочесть вывески на дверях учреждений архитектурных копий.

 

Парк «Россия в миниатюре» будет расположен под открытым небом на участке 1,5 гектара на территории музея-заповедника «Царицыно» с 10.00 до 22.00 с 25 июня до 25 октября 2019 года.

 

Галерея
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 1
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 2
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 3
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 4
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 5
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 6
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 7
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 8
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 9
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 10
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 11
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 12
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 13
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 14
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 15
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 16
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 17
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 18
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 19
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 20
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 21
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 22
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 23
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 24
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 25
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 26
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 27
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 28
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 29
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 30
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 31
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 32
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 33
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 34
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 35
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 36
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 37
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 38
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 39
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 40
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 41
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 42
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 43
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 44
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 45
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 46
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 47
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 48
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 49
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 50
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 51
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 52
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 53
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 54
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 55
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 56
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 57
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 58
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 59
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 60
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 61
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 62
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 63
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 64
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 65
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 66
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 67
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 68
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 69
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 70
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 71
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 72
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 73
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 74
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 75
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 76
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 77
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 78
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 79
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 80
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 81
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 82
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 83
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 84
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 85
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 86
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 87
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 88
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 89
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 90
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 91
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 92
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 93
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 94
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 95
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 96
Россия в миниатюре: выставка в Царицыно, Фото: 97
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 12:04 +5
Другие статьи по темам
Событие
Россия в миниатюревыставкаЦарицыноТульский музей оружияшлемминиатюра

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пасечники намерены подать в суд на аграриев из-за массовой гибели пчёл
В Тульской области пасечники намерены подать в суд на аграриев из-за массовой гибели пчёл
Гидрометцентр рассказал, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Гидрометцентр рассказал, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.