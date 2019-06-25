«Россия в миниатюре»: Тульский музей оружия-шлем появился в Царицыно

Фото предоставлено пресс-службой выставки «Россия в миниатюре».

В экспозиции представлены 80 самых известных российских достопримечательностей, выполненных в масштабе 1:50, — от Московского Кремля до моста на острове Русский во Владивостоке. Тульская область представлена Тульским государственным музеем оружия.

Миниатюрные копии самых известных достопримечательностей России собраны в одном месте — в музее-заповеднике «Царицыно» под открытым небом. Посетителям парка представится возможность увидеть всю красоту дворцов, церквей, замков, памятников и других архитектурных памятников нашей страны.

«На макете можно будет увидеть самые разные достопримечательности, — рассказывает автор проекта Виктор Жиленко. — В том числе Спасскую башню с курантами, один из самых труднодоступных маяков России — маяк Анива, расположенный на одноименном мысе острова Сахалин, Ласточкино гнездо и Массандровского дворца в Крыму. Всего за час экскурсии посетители побывают более чем в восьмидесяти точках нашей необъятной родины».

Выставка «Россия в миниатюре» стала самой крупной экспозицией за всю историю моделирования архитектуры в России. По словам организаторов выставки, все архитектурные копии объектов историко-культурного наследия очень точные, с высокой степенью детализации.

Над созданием парка «Россия в миниатюре» в течение пяти лет работала группа из 60 специалистов.

Миниатюры выполнены из архитектурного пластика, который передает точный рисунок узоров, барельефов, окон и дверей архитектурных сооружений. Проработка настолько детализирована, что можно даже прочесть вывески на дверях учреждений архитектурных копий.

Парк «Россия в миниатюре» будет расположен под открытым небом на участке 1,5 гектара на территории музея-заповедника «Царицыно» с 10.00 до 22.00 с 25 июня до 25 октября 2019 года.