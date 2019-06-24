Сотрудники «Тулагорводоканала» устранят коммунальную аварию в центре города

Фото Алексея Пирязева

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с коммунальной аварией в районе дома № 40 по Красноармейскому проспекту. Как выяснилось, причиной стал порыв водопроводной трубы диаметром 200 мм.

На место выехала аварийная бригада «Тулагорводоканала». Коммунальщики приступают к земляным работам, чтобы определить место порыва, после этого он будет ликвидирован.