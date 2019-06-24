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Сотрудники «Тулагорводоканала» устранят коммунальную аварию в центре города
Фото Алексея Пирязева

Сотрудники «Тулагорводоканала» устранят коммунальную аварию в центре города

Причиной аварийной ситуации стал порыв водопровода диаметром 200 мм.

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с коммунальной аварией в районе дома № 40 по Красноармейскому проспекту. Как выяснилось, причиной стал порыв водопроводной трубы диаметром 200 мм.

На место выехала аварийная бригада «Тулагорводоканала». Коммунальщики приступают к земляным работам, чтобы определить место порыва, после этого он будет ликвидирован.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:00 0
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Место
ТулаКрасноармейский проспект

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