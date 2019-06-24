новости
новости
Регистрация
Жительница Тульской области задолжала своим детям почти миллион рублей

Жительница Тульской области задолжала своим детям почти миллион рублей

Ранее женщина привлекалась к административной ответственности, теперь в отношении неё возбуждено уголовное дело.

На исполнении в отделе судебных приставов Алексинского и Заокского районов находится исполнительное производство в отношении 36-летней местной жительницы.

Как уточняет пресс-служба УФССП России по Тульской области. Женщина задолжала своим четверым детям почти миллион рублей алиментов. Нерадивая мать лишена родительских прав, дети проживают в приемной семье.

Ранее родительницу привлекали к административной ответственности – суд назначил ей 60 часов обязательных работ. Деньги должница не выплатила. Теперь в отношении неё возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы сроком до 12 месяцев.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыдолг по алиментамнеуплата алиментов
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электроэнергию 25 июня
Где в Туле отключат электроэнергию 25 июня
Сотрудники «Тулагорводоканала» устранят коммунальную аварию в центре города
Сотрудники «Тулагорводоканала» устранят коммунальную аварию в центре города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.