Жительница Тульской области задолжала своим детям почти миллион рублей

Ранее женщина привлекалась к административной ответственности, теперь в отношении неё возбуждено уголовное дело.

На исполнении в отделе судебных приставов Алексинского и Заокского районов находится исполнительное производство в отношении 36-летней местной жительницы.

Как уточняет пресс-служба УФССП России по Тульской области. Женщина задолжала своим четверым детям почти миллион рублей алиментов. Нерадивая мать лишена родительских прав, дети проживают в приемной семье.

Ранее родительницу привлекали к административной ответственности – суд назначил ей 60 часов обязательных работ. Деньги должница не выплатила. Теперь в отношении неё возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы сроком до 12 месяцев.