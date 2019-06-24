новости
новости
Регистрация
Что ждёт туляков на дорогах: астропрогноз от Госавтоинспекции

Что ждёт туляков на дорогах: астропрогноз от Госавтоинспекции

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области в очередной раз напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения ПДД.

У Овнов могут возникнуть трудности на переходах – пешеходы будут крайне непредсказуемыми. Лучше на всякий случай сбросить скорость.

Для Тельцов неделя будет достаточно спокойной. Нескольких пробок по дороге на работу не избежать – наберитесь терпения. Только не пытайтесь объезжать заторы по тротуарам и обочинам!

Поездки Близнецов, даже самые дальние, завершатся вполне удачно – чем тщательнее вы продумаете маршрут, тем меньше проблем встретите по пути.

У Раков неделя пройдет размеренно и без неприятностей на дороге, если они не будут превышать скорость и пытаться всех обогнать. Подобные маневры могут доставить массу проблем не только вам, но и остальным участникам дорожного движения.

Львам стоит быть готовым к любому повороту событий, неделя обещает быть насыщенной. Будьте крайне внимательны и сосредоточены за рулем автомобиля, смотрите в зеркала заднего вида, воздержитесь от необдуманных маневров.

Находясь за рулем, Девам не стоит витать в облаках и отвлекаться на всевозможные посторонние мысли, дела и чувства. Всё внимание следует направить исключительно на контроль дорожной обстановки.

Весам на этой неделе не стоит «втискиваться» на забитые парковки или «играть в шашки» в пробке – есть реальный риск найти приключения на ровном месте.

Скорпионам следует озаботиться техническим состоянием своего автомобиля. Обязательно посетите автосервис – мнение профессионалов лишним не будет.

У Стрельцов неделя будет подобна зебре. Когда почувствуете, что на смену белой полосе идет чёрная, будьте вдвойне внимательны и осторожны.

Машина будет послушной, дороги – ровными, пробки – небольшими. Такой прогноз на неделю для Козерогов. Просто соблюдайте ПДД и не создавайте помех другим участникам дорожного движения.

У Водолеев могут возникнуть сложности с односторонним движением – велика вероятность перепутать направления. Будьте внимательны и постарайтесь не проехать под «кирпич».

Рыбам надо быть предельно сосредоточенными. Тщательно следите за поведением пешеходов, особенно рядом с переходами и остановками общественного транспорта.

Друзья, помните: вне зависимости от вашего гороскопа, соблюдение ПДД важно для всех. Удачи на дорогах!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:43 −2
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областиастропрогноз для водителейавтогороскоп от ГИБДДтульская Госавтоинспекция
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники «Тулагорводоканала» устранят коммунальную аварию в центре города
Сотрудники «Тулагорводоканала» устранят коммунальную аварию в центре города
На Красноармейском проспекте в Туле канализационные нечистоты заливают тротуар: видео
На Красноармейском проспекте в Туле канализационные нечистоты заливают тротуар: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.