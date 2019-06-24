Что ждёт туляков на дорогах: астропрогноз от Госавтоинспекции

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области в очередной раз напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения ПДД.

У Овнов могут возникнуть трудности на переходах – пешеходы будут крайне непредсказуемыми. Лучше на всякий случай сбросить скорость.

Для Тельцов неделя будет достаточно спокойной. Нескольких пробок по дороге на работу не избежать – наберитесь терпения. Только не пытайтесь объезжать заторы по тротуарам и обочинам!

Поездки Близнецов, даже самые дальние, завершатся вполне удачно – чем тщательнее вы продумаете маршрут, тем меньше проблем встретите по пути.

У Раков неделя пройдет размеренно и без неприятностей на дороге, если они не будут превышать скорость и пытаться всех обогнать. Подобные маневры могут доставить массу проблем не только вам, но и остальным участникам дорожного движения.

Львам стоит быть готовым к любому повороту событий, неделя обещает быть насыщенной. Будьте крайне внимательны и сосредоточены за рулем автомобиля, смотрите в зеркала заднего вида, воздержитесь от необдуманных маневров.

Находясь за рулем, Девам не стоит витать в облаках и отвлекаться на всевозможные посторонние мысли, дела и чувства. Всё внимание следует направить исключительно на контроль дорожной обстановки.

Весам на этой неделе не стоит «втискиваться» на забитые парковки или «играть в шашки» в пробке – есть реальный риск найти приключения на ровном месте.

Скорпионам следует озаботиться техническим состоянием своего автомобиля. Обязательно посетите автосервис – мнение профессионалов лишним не будет.

У Стрельцов неделя будет подобна зебре. Когда почувствуете, что на смену белой полосе идет чёрная, будьте вдвойне внимательны и осторожны.

Машина будет послушной, дороги – ровными, пробки – небольшими. Такой прогноз на неделю для Козерогов. Просто соблюдайте ПДД и не создавайте помех другим участникам дорожного движения.

У Водолеев могут возникнуть сложности с односторонним движением – велика вероятность перепутать направления. Будьте внимательны и постарайтесь не проехать под «кирпич».

Рыбам надо быть предельно сосредоточенными. Тщательно следите за поведением пешеходов, особенно рядом с переходами и остановками общественного транспорта.