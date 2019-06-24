На Красноармейском проспекте в Туле канализационные нечистоты заливают тротуар: видео

Фото и видео Алексея Пирязева

В районе дома № 40 по Красноармейскому проспекту тротуар залит канализационными нечистотами. Как сообщает корреспондент Myslo, вода бурлит прямо посреди дороги.

Предположительно, причиной аварийной ситуации могли стать забитые канализационные стоки – вода не уходит в очистные и через люк выливается на тротуар. В районе протечки стоит сильный неприятный запах.