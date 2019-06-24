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На Красноармейском проспекте в Туле канализационные нечистоты заливают тротуар: видео
Фото и видео Алексея Пирязева

На Красноармейском проспекте в Туле канализационные нечистоты заливают тротуар: видео

Предположительно, причиной аварийной ситуации стали забитые канализационные стоки.

В районе дома № 40 по Красноармейскому проспекту тротуар залит канализационными нечистотами. Как сообщает корреспондент Myslo, вода бурлит прямо посреди дороги.

Предположительно, причиной аварийной ситуации могли стать забитые канализационные стоки – вода не уходит в очистные и через люк выливается на тротуар. В районе протечки стоит сильный неприятный запах.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:08 +2
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Место
ТулаКрасноармейский проспект

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