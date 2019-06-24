Фото автора, Марианны Королёвой, Елены Ивановой и из группы «ВКонтакте» «Тула жесть».
Сильный ветер повалил в Туле 25 деревьев
Рабочие устраняют последствия.
В ночь на 24 июня регион накрыла непогода. В Туле из-за сильного ветра рухнули 25 деревьев. Фотографии последствий в редакцию Myslo прислали очевидцы.
Это ул. Ползунова, 6:
А это ул. М. Горького, 12:
Как сообщили Myslo в пресс-службе городской администрации, в данный момент опилены и вывезены уже 20 деревьев. Последствия стихии устранят в течение дня.
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