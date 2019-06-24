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Сильный ветер повалил в Туле 25 деревьев
Фото автора, Марианны Королёвой, Елены Ивановой и из группы «ВКонтакте» «Тула жесть».

Сильный ветер повалил в Туле 25 деревьев

Рабочие устраняют последствия.

В ночь на 24 июня регион накрыла непогода. В Туле из-за сильного ветра рухнули 25 деревьев. Фотографии последствий в редакцию Myslo прислали очевидцы.

Это ул. Ползунова, 6:

А это ул. М. Горького, 12:

Как сообщили Myslo в пресс-службе городской администрации, в данный момент опилены и вывезены уже 20 деревьев. Последствия стихии устранят в течение дня.

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В Туле из-за сильного ветра упали деревья, Фото: 1
В Туле из-за сильного ветра упали деревья, Фото: 2
В Туле из-за сильного ветра упали деревья, Фото: 3
В Туле из-за сильного ветра упали деревья, Фото: 4
В Туле из-за сильного ветра упали деревья, Фото: 5
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:48 +2
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