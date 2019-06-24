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Пьяный туляк устроил дебош в наркодиспансере

Пьяный туляк устроил дебош в наркодиспансере

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

На пульт дежурного вневедомственной охраны по г. Туле поступил сигнал о том, что в областном наркологическом диспансере сработала кнопка тревожной сигнализации.

На место происшествия прибыл экипаж группы задержания Росгвардии. 

В холле диспансера неизвестный мужчина повредил стеклопакет, вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью.

Как сообщили Myslo в пресс-службе Росгвардии Тульской области, сотрудники пресекли противоправные действия мужчины и передали его прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Пострадавших среди посетителей и персонала медучреждения нет.

В ходе проверки выяснилось, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения – в его крови обнаружено 2,6 промилле.

В отношении гражданина составили протокол по ст. 20.1. КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:15 +4
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