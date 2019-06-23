В Туле выбрали лучшего водителя такси

Фото Максима Останкина.

23 июня на автодроме МРЭО ГИБДД на автодороге Крым собрались десятки машин с «шашечками»: представители практически всех тульских служб такси приехали поучаствовать в профессиональном конкурсе.

Конкурс проводится в России во второй раз, и если в прошлом году в нем участвовали 13 регионов, то в этом – уже больше 30. Тульская область, кстати, в числе участников второй год подряд.

Елена Шалагинова, представитель министерства транспорта Тульской области – Мы второй раз проводим этот конкурс на территории нашего региона. Он нацелен на популяризацию профессии водителя такси, а участникам дает возможность освежить свои знания правил дорожного движения. Но главная цель – повышение безопасности пассажирских перевозок, чтобы наши пассажиры знали – их возят профессионалы.

В этом году в конкурсе приняли участие 30 таксистов. Желающих было больше, но часть из них были отсеяны заранее: к конкурсу не допускаются водители, имеющие штрафы за нарушении ПДД за последний год или ставшие виновниками ДТП за последние три года. Те, кто успешно прошел предварительный этап и предконкурсный медосмотр, получили свои номера и готовились к испытаниям.

Алексей Федосов в конкурсе участвует впервые, а в такси работает более 10 лет:

– Само словосочетание «водитель такси» означает, что за рулем профессионал. Он должен не только знать правила дорожного движения, но и соблюдать их. Пользоваться навигатором в городе, где ты живешь и работаешь, – на мой взгляд, признак непрофессионализма. Таксист должен знать город, уметь общаться с людьми, быть вежливым, добрым и держать машину в чистоте.

Андрей Золотько уже второй год входит в число участников конкурса:

– Хочу доказать, что у нас есть нормальные таксисты, готовые состязаться в честной борьбе! Мой непрерывный стаж работы в такси – 16 лет. У меня два высших образования, до такси я работал в банке, а в эту профессию пришел сначала на время – нужен был дополнительный доход, чтобы сделать ремонт в квартире. Здесь я на своем месте, чувствую себя профессионалом и знаю, что делаю свою работу хорошо. Таксисты помогают людям успевать – на работу; в больницу, если что-то случилось; на свидание, чтобы сделать предложение девушке. Потом, в загсе, о таксисте никто не вспомнит, а ведь именно он довез, успел и помог создать ячейку общества.

Задача таксиста в первую очередь – помогать людям жить. А деньги – приятный бонус.

Александр Садовский стал таксистом совсем недавно – всего около месяца назад:

– Работал техническим специалистом в сфере связи, захотел сменить обстановку, нравится работать с людьми. Такси – это такой сервис, где надо очень хорошо понимать человека, его настроение, потребности и правильно на них реагировать.

Среди участников конкурса было две девушки, одна из них – многодетная мама Елена Финова:

– У меня четверо детей, младшему 4 года. В такси работаю уже семь лет, даже во время беременности ездила за рулем. Мне нравится водить машину и общаться с людьми. Не страшно ли мне? Нет. Если ты вежлив, аккуратен, не споришь с пассажиром, всё будет в порядке.

Праздник открыло выступление маленьких «таксистов» – воспитанников детского сада «Светофорик».

На конкурсе участников ждало несколько испытаний, теоретических и практических. На теории проверялось знание правил дорожного движения, а также истории тульского края (чтобы было о чем рассказать гостям города), важных моментов работы такси, технических особенностей автомобиля и первой помощи пострадавшим.

Спортивную часть конкурса оценивали аттестованные судьи Российской автомобильной федерации, которые работают на «Формуле-1».

На автодроме водители соревновались в скоростном маневрировании – заезжали в «гараж», выполняли разворот в квадрате и параллельную парковку, ехали змейкой передним и задним ходом. Эти упражнения знакомы всем автомобилистам – их осваивают во время обучения вождению и затем сдают на экзамене. Участники конкурса проходили трассу на время, причем соблюдать необходимо было даже такие мелочи, как расстояние от бампера до финишной черты.

Самым зрелищным стало испытание на плавность вождения. Критерием здесь стал …граненый стакан, доверху наполненный водой.

Стакан на крыше автомобиля, и его нельзя уронить во время движения, а малейшая капля воды, вылившейся во время маневров, – это штрафные баллы.

Это поразительно, но за время испытания не было разбито ни одного стакана! И даже объемы разлитой воды были мизерными – они не превысили 10 мл.

По результатам этого испытания Тула была признана самым аккуратным среди всех регионов – участников конкурса.

На церемонии награждения призы получила не только тройка победителей – до объявления их имен были вручены награды в отдельных номинациях. За знание законодательства о такси благодарность министерства транспорта Тульской области получил Юрий Вилков, а за знание основ устройства автомобиля – Илья Хворых.

ГИБДД Тульской области наградило Дениса Шестова за безупречное знание правил дорожного движения: он дал 20 правильных ответов из 20. Лучшим в скоростном маневрировании с точки зрения безопасного вождения стал Александр Мизирев.

Третье место на конкурсе второй год подряд занял Анатолий Курашов. В подарок водитель получил сертификат на 5000 рублей.

Второе место и сертификат на 10 000 – у Юрия Вилкова.

Победителем, обладателем сертификата на 15 000 рублей и права поехать на всероссийский конкурс «Лучший водитель такси – 2019» стал Илья Хворых.

– На конкурсе для меня не было ничего особенно сложного. Пожалуй, больше всего волновался только за этап «Плавность вождения», но справился, не пролил ни капли воды и получил высший балл. В такси я пришел несколько лет назад, чтобы подзаработать, и понял, что мне нравится работать за рулем и общаться с людьми. Здесь нужно быть немножко психологом, относиться к каждому пассажиру с пониманием и позитивом. И конечно, помнить о безопасности – это главная наша задача.

Осенью Илье предстоит защищать честь тульского такси в Сочи. Желаем ему удачи и верим, что он покажет высокий результат!