Более 20 тысячам жителей Тульской области запрещено выезжать за границу

Летом многие жители региона планируют провести отпуск за границей, однако из-за непогашенных задолженностей поездка может не состояться из-за действующего ограничения в праве на выезд за пределы РФ.

На сегодняшний день более 20 тыс. жителей Тульской области запрещено выезжать за границу.

УФССП России по Тульской области напоминает, в каких случаях должник попадает под это ограничение и как можно узнать о своих долгах.

В случае неисполнения должником требований, содержащихся в выданном судом или являющемся судебным актом исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ, если сумма задолженности превышает 30 тыс. рублей.

Отметим, что в рамках исполнения требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, а также в случае истечения двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вправе вынести такое постановление, если сумма задолженности превышает 10 тыс. рублей.

Восстановить ограниченные права можно только, погасив задолженность в полном объеме.

Самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее в онлайн режиме — это электронный сервис «Банк данных исполнительных производств».

Также разработано приложение к банку данных для платформ Android, iPhone и Windows Phone.