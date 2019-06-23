Алексей Дюмин: «Занимайтесь спортом, не ищите оправданий!»

Кадр из видео.

Глава региона на собственном примере показывает, как важно находить время для спорта.

Губернатор Тульской области на своем примере показывает тулякам, что важно заниматься спортом. Алексей Геннадьевич регулярно тренируется на свежем воздухе.

- Лето — хорошая пора. Каникулы, отпуска. Не забывайте про спорт. Дружите, любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Не ищите оправданий, выходите во двор, — сказал глава региона.

Опрос

Занимаетесь ли вы спортом?