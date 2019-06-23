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В Туле Торховский проезд и Веневское шоссе свяжет дорога
Фото пресс-службы администрации города.

В Туле Торховский проезд и Веневское шоссе свяжет дорога

Дано поручение подготовить дорожную карту с указание сроков реализации проекта.

В Туле прошел объезд улично-дорожной сети города. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проинспектированы работы по улицам Новотульской, Пржевальского, Хворостухина, Судейского, Майской и Одоевскому шоссе.

По поручению первого заместителя губернатора – председателя правительства Тульской области Валерия Шерина проведено обследование возможности строительства дороги от Торховского проезда до Веневского шоссе.

По итогу обследования принято решение о возможности строительства дорожной коммуникации.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тулы, специалисты подготовят дорожную карту с указание сроков и мероприятий по реализации данного проекта.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:00 +1
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