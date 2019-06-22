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Погода в Туле 23 июня: до +33 градусов и дождь с грозой

Погода в Туле 23 июня: до +33 градусов и дождь с грозой

Синоптики обещают умеренный ветер и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет переменная облачность.

Небольшой, местами умеренный дождь (по данным Гидрометцентра России – до 6 мм), местами гроза. Ветер переменный 3-8 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +15 до +20 градусов, днём – от +28 до +33°С. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +6
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