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Буйный туляк набросился с ножом на сотрудников Росгвардии

Буйный туляк набросился с ножом на сотрудников Росгвардии

Правоохранители сделали предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия.

На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Тула поступил сигнал о том, что в поселке Менделеевский неизвестный мужчина пытается выломать дверь одной из квартир жилого дома.

На место оперативно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Увидев правоохранителей, злоумышленник попытался скрыться. В ходе задержания злоумышленник достал нож и набросился на сотрудников Росгвардии.

- В связи с угрозой жизни и здоровью в соответствии с законом росгвардеец произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. В результате нападавший был задержан и передан сотрудникам полиции, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области.

Подозреваемым оказался безработный 37-летний местный житель, ранее судимый по статье за наркотики (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится процессуальная проверка.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:48 +2
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